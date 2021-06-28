فريق طبي تركي يستأصل بنجاح ورماً زنة 4 كغ من بطن مواطن سوري

نجح فريق طبي تركي في استئصال ورم لمسن سوري بعدما كان يعاني من ورم بوزن 4 كيلو غرامات، في بطنه.

ويتماثل السوري محمد أديب زين (71 عاماً)، للشفاء حيث أجرى العملية في مشفى كيليس الحكومي، جنوبي تركيا.

وكان محمد المقيم في مدينة اعزاز بريف محافظة حلب، شمال غربي سوريا، توجه إلى مشفى في منطقته، ليتم نقله عقب التشخيص إلى مشفى كيليس الحكومي في تركيا.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تبين وجود ورم في بطنه، بثقل بلغ 4 كيلو غرامات.

وفي حديثه للأناضول، قال زين إنه كان يعيش في ظروف صعبة ببلاده، ما أدى إلى تدهور صحته.

وأضاف أنه لم يكن يدري بوجود ورم في بطنه، إلى أن صوره شعاعياً.

وأعرب عن شكره لتركيا وأطباء مشفى كيليس الحكومي، للجهود التي بذلوها لعلاجه.

بدوره، قال الطبيب الجراح، أيوب قولوش، أخصائي جراحة المسالك البولية في مشفى كليس، إنه يواصلون تقديم مختلف الخدمات الصحية للمواطنين السوريين، فضلاً عن الأتراك في المنطقة.

وأضاف أنهم شكّلوا لجنة من الأخصائيين الأطباء، لمعالجة حالة السوري زين.

وأوضح أنه أشرف على العملية الجراحية بنفسه، وقام بها مجموعة من الأطباء.