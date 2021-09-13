مساع تركية لافتتاح كليات للهندسة شمالي سوريا

تعتزم جامعة غازي عنتاب التركية افتتاح مجموعة من كليات الهندسة في المنطقة الآمنة (الأراضي المحررة) شمالي سوريا، لتدريب مهندسين سوريين يساهمون في بناء بلادهم في المستقبل.

وتواصل الجامعة تنفيذ أنشطتها في مجال التعليم العالي، في المناطق السورية التي جرى تطهيرها من الإرهاب من خلال العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة التركية شمالي سوريا.

ويوفر كل من المعهد العالي للتدريب المهني في جرابلس الذي تأسس عام 2018، وكلية التربية في عفرين التي افتتحت عام 2019، وكلية العلوم الإسلامية في اعزاز، وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في مدينة الباب، خدمات تعليمية للشباب السوري في إطار 19 برنامجًا تعليميًا لدرجتي البكالوريوس والزمالة.

كما تعمل جامعة غازي عنتاب، التي وفرت خلال السنوات الماضية خدمات تعليمية لأكثر من ألف و300 طالب بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها 63 أكاديميًا تركيًا وسوريًا، على إنشاء مقر لها في المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

وقال رئيس جامعة غازي عنتاب التركية، عارف أوزأيدن، إن الجامعة فتحت أبوابها للطلبة السوريين الراغبين في الحصول على خدمات تعليمية لبناء مستقبل أفضل.

وأضاف أن الجامعة بذلت جهودًا مهمة من أجل ضمان حصول الطلبة السوريين على حقهم في التعليم، وأنها شأنها شأن مختلف المؤسسات التركية الأخرى، عملت لمد يد العون للسوريين الذين مزقتهم الحرب.

وتابع: "وفرت الجامعة منهلًا للشباب السوري الذي جاء خلال الحرب لمدينة غازي عنتاب، كما تعمل الآن على توفير الخدمات التعليمية اللازمة والمعاهد العليا والكليات في المنطقة الآمنة، لتشجيع الهجرة العكسية إليها".

ولفت أوزأيدن إلى أن هناك معاهد عليا وكليات تتبع لجامعة غازي عنتاب في 4 مدن موجودة داخل المنطقة الآمنة، وأن تلك المؤسسات التعليمية توفر فرصًا تعليمية للشباب السوري.

** نستطيع تدريب مهندسين يساهمون في بناء بلدهم

وأوضح رئيس جامعة غازي عنتاب، أن الجامعة توفر التعليم للشباب السوري في العديد من الأقسام التابعة لها.

وأردف: "لدي حلم في إنشاء مقر لجامعة غازي عنتاب في المنطقة الآمنة. هدفنا من هذه الخطوة هو توفير أفضل الخدمات التعليمية للسوريين الموجودين في تلك المناطق".

واستطرد: "لا نطمع في حبة تراب من أراضي جيراننا وأشقائنا في سوريا، كل ما نريده هو تطوير نوعية الخدمات التعليمية وفق قيمنا الحضارية وجعل المنطقة الآمنة منطقة جذب للسوريين بغرض تسريع عملية الهجرة العكسية".

وشدد أوزأيدن على أن الجامعة ترغب في إنشاء كليات للهندسة المدنية والمعمارية والميكانيكية والهندسة الغذائية والمعلوماتية وهندسة الصناعات الدفاعية، من أجل تدريب وتأهيل مهندسين سوريين يساهمون في إعادة بناء سوريا المستقبل.

وتابع: نحن نخطط لتأسيسه مقر لجامعة غازي عنتاب في المنطقة الآمنة، سيحتوي المقر الجديد على العديد من الأقسام بما في ذلك صالات رياضية وكافتيريات وأماكن للمبيت.

ولفت أوزأيدن الانتباه إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها جامعة غازي عنتاب في مجال كليات الهندسة وتأهيل الكثير من الطلاب السوريين من أجل ضمان مساهمتهم في إعادة إعمار سوريا.

ونوه بأن جامعة غازي عنتاب سوف تعيّن 17 محاضرا و12 عضو هيئة تدريسية من أجل توفير الخدمات التعليمية اللازمة في الشمال السوري.

كما دعا أوزأيدن أعضاء الهيئات التدريسية الذين يعيشون في أجزاء مختلفة من تركيا ويرغبون بالمساهمة في تطوير الخدمات التعليمية شمال سوريا للانضمام إلى المشروع الذي تعمل جامعة غازي عنتاب على بنائه في المنطقة الآمنة.