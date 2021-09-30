الاتحاد الأوروبي يقدم 150 مليون يورو إضافية لدعم اللاجئين السوريين في تركيا

وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم إنساني إضافي للسوريين في تركيا بقيمة 150 مليون يورو.

فقد أعلن المجلس الأوروبي في بيان، الأربعاء، أن ممثلي الدول الأعضاء صادقوا على تقديم دعم إنساني إضافي للسوريين في تركيا من خلال تعديل ميزانية الاتحاد لعام 2021.

وأوضح أنه سيتم تحويل تمويل إضافي بقيمة 149.6 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم اللاجئين في تركيا، التي تستضيف نحو 3.7 ملايين سوري على أراضيها، بحسب البيان.

ولفت إلى أن المورد المذكور سيمول "بطاقات الهلال الأحمر" الموزعة على اللاجئين في تركيا ضمن إطار "برنامج الانسجام الاجتماعي" (صوي).

وذكر أن البرنامج يحول مبالغ نقدية لأجل تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الإيجار والمواصلات والغذاء والدواء والفواتير لـ1.8 مليون لاجئ في تركيا.

وأشار إلى "برنامج الانسجام الاجتماعي" هو أكبر برنامج مساعدات إنسانية في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى الدعم ينبغي أن يحظى على مصادقة البرلمان الأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ.