وقف "اليتيم" التركي ينظم فعالية ترفيهية لأيتام سوريين

نظم وقف "اليتيم" التركي فعالية ترفيهية لأيتام سوريين في ولاية هطاي، جنوبي تركيا.

فعالية "قطاف الزيتون" نظمت في نسختها الخامسة، بقرية الأيتام في قضاء ريحانلي بهطاي.

وانطلقت الفعالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتخللتها أنشطة ترفيهية ومسابقات للأطفال الأيتام.

وأقيمت الفعالية داخل حقل لأشجار الزيتون يبلغ مساحته 22 دونماً، وذلك بمشاركة 800 طفلاً سورياً، بينهم أيتام.

ونقل بيان لوقف "اليتيم"، عن رئيس الوقف، محمد غولصاتان، قوله إنهم يواصلون للعام الخامس على التوالي، تنظيم الفعالية المذكورة.

وأضاف أنهم يعملون على إعداد الأطفال للمستقبل من مختلف الجوانب.

وأكد أن الزيتون رمز للسلام، مردفاً: "نرسل من هنا رسالة نقول فيها: اوقفوا موت الأمهات والأطفال واوقفوا الحروب."

واختتمت الفعالية أنشطتها بمشاركة الأطفال في قطاف الزيتون.