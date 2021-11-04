السلطات التركية تفكك شبكة متورطة في تهريب البشر

أعلنت السلطات التركية الخميس، توقيف 6 أشخاص مشتبه بتورطهم في تهريب البشر وتزوير أوراق رسمية للاستخدام في عمليات التهريب عبر الحدود.

جاء ذلك في عملية أمنية قامت بها السلطات في ولايتي إسطنبول وزونغولداق، استهدفت شبكة جرائم تقوم بتهريب مهاجرين وتزوير أوراق رسمية.

وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف 6 مشتبه بهم.

كما ضبطت السلطات 43 مهاجراً غير نظامي بينهم 8 أطفال، يحملون الجنسية السورية والأفغانية، تبين أنهم دخلوا البلاد بطرق غير قانونية.

وخلال مداهمة منازل المشتبه بهم، عثرت السلطات على 7 هواتف محمولة، ووثائق ومستندات.

كما قام الأمن التركي بضبط 7 حافلات صغيرة كانت تستخدم في تهريب المهاجرين.

وتتواصل حالياً إجراءات التحقيق مع المشتبه بهم.