الاتحاد الأوروبي يمول برنامج دعم اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا بـ150 مليون يورو

صادق البرلمان الأوروبي على تخصيص حوالي 150 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج دعم اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا.

وأفاد مراسل الأناضول الأربعاء، أن أعضاء البرلمان الأوروبي وافقوا على حزمة الدعم بأغلبية الأصوات.

وأوضح أن 588 عضوا صوتوا لصالح الحزمة مقابل 87 عضوا رفضوا تمريرها، فيما امتنع 14 عضوا عن التصويت.

وبناء على ذلك، سيتم توفير حوالي 150 مليون يورو لدعم اللاجئين في تركيا.

وسيتم تمويل "بطاقات الهلال الأحمر" الموزعة على اللاجئين في تركيا ضمن إطار "برنامج الانسجام الاجتماعي" (صوي).

وتستضيف تركيا حاليًا حوالي 3.6 مليون لاجئ سوري، ما يفوق أي دولة أخرى في العالم.