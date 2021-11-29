أطباء أتراك يجرون عملية نقل قرنية لطفلة سورية بنجاح

تمكّنت الطفلة السورية ريهام الشيخ، من إبصار النور بعد خضوعها لعملية نقل قرنية في عينيها، أجريت لها في تركيا، في ولاية هطاي.

وكانت أسرة الطفلة البالغة 3 أعوام، لجأت للعيش في ولاية هطاي جنوبي تركيا عام 2012، هرباً من قمع النظام السوري للثورة السورية.

وفي حديثه للأناضول، قال أحمد الشيخ، جد الطفلة، إن الأخيرة ولدت ولديها مشاكل في قرنيتي العينين، بحيث لا تستطيع الإبصار بشكل جيد.

وأضاف أن الأطباء الأتراك قرروا بأن الطفلة ريهام بحاجة إلى عملية نقل قرنية، وهو ما قاموا به لاحقاً عبر عملية جراحية ناجحة.

وأعرب الشيخ عن شكره لتركيا حكومة وشعباً إزاء مد يد العون لهم.

بدوره، قال الدكتور مصطفى كوشكار، الذي أجرى العملية للطفلة، إنه لو كانت العملية تأخرت لفقدت الطفلة ريهام بصرها مدى الحياة.

وأضاف أن عملية نقل القرنية تكللت بالنجاح.