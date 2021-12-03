تركيا تطلق عملية بحث عن مواطنين سوريين فقدا في البحر

أطلقت السلطات التركية في ولاية أنطاليا (جنوب)، عملية بحث عن مواطنين سوريين فقدا في البحر المتوسط، إثر سقوطهما من قارب قبالة سواحل قضاء منافغات.

وسقط مجموعة من السوريين مكونة من 15 شخصا، كانوا على متن قارب في البحر لأسباب غير معروفة.

وهرعت فرق الإنفاذ إلى مكان الحادث ونقلت 4 أشخاص إلى سيارة الإسعاف بعد ظهور علامات انخفاض درجة حرارة أجسامهم، في حين تم نقل 3 آخرين إلى المستشفى.

وبدأت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن اثنين من المفقودين تتراوح أعمارهم بين 16 - 17 عاما، فيما تواصل السلطات التركية التحقيق في الحادث.

وقال شاهد العيان حسين كشر، إن 3 سوريين طلبوا منه الاتصال برقم الإسعاف لإنقاذ أشخاص آخرين من البحر، جراء إلقائهم فيه من قبل أشخاص مسلحين.