تركيا تنقذ 52 طالب لجوء أرغمتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية

أنقذت فرق خفر السواحل التركي، الإثنين، 52 طالب لجوء أرغمتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وهرع زورق تابع لخفر السواحل، لإنقاذ 52 من طالبي اللجوء بعد تلقي معلومات بوجودهم على متن قوارب قبالة سواحل قضاء أيواجق، التابع لولاية جناق قلعة، غربي تركيا.

وتمكنت الفرق من إنقاذ طالبي اللجوء، الذين كانوا بصدد التوجه إلى جزيرة "مدللي" (لسبوس) اليونانية، ودفعهم خفر السواحل اليوناني نحو المياه الإقليمية لتركيا.

وتم نقل طالبي اللجوء، الذين يحملون جنسيات أجنبية مختلفة، إلى دائرة الهجرة في قضاء أيواجق بولاية جناق قلعة.