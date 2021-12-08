وزارة العدل التركية تضيف اللغة العربية إلى بوابتها الإلكترونية

أعلنت وزارة العدل التركية، اليوم الأربعاء، أنها أضافت خيار اللغة العربية إلى قائمة اللغات التي يمكن بها إصدار وثيقة "لا حكم عليه"، من بوابة الحكومة الإلكترونية (e-devlet).

وبذلك يرتفع عدد اللغات الأجنبية إلى 19 لغة، يمكن بها إصدار الوثيقة المذكورة من بوابة الحكومة الإلكترونية في تركيا، بحسب بيان للوزارة.

وأبرز اللغات الأجنبية التي يمكن إصدار وثيقة "لا حكم عليه" من البوابة المذكورة، هي الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، والبرتغالية، والكورية، واليابانية، والصينية، والروسية، فضلا عن العربية.

ومنذ مارس/آذار 2016 بدأت بوابة الحكومة الإلكترونية التركية، بمنح وثيقة "لا حكم عليه" باللغات الأجنبية.

بوابة e-devlet، بوابة إلكترونية تقدم أغلب الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، ويمكن استخدامها عبر الحصول على اسم مستخدم ورمز مرور، من مؤسسة البريد التركية (ptt).