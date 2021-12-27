"سراي اف ام".. إذاعة يمنية بتركيا لترقية وعي الشباب العربي

تسعى إذاعة "سراي إف إم" اليمنية التي تبث من تركيا، إلى رفع مستوى الوعي لدى الجالية العربية وخاصة الشباب وبث روح الأمل والتفاؤل لهم، في ظل الأوضاع الراهنة ببلادهم.

الإذاعة تأسست في نيسان/أبريل الماضي من قبل شركة "أوجكس" لخدمات تقنية المعلومات، ولديها رخصة مزاولة الأنشطة داخل الجمهورية التركية، وتبث عبر الإنترنت.

وقال مدير عام الإذاعة، مدهش بن حريز إن "هدف الإذاعة أن تكون حاضنة للجالية العربية الخليجية، ومتنفس للشباب العربي من خلال طرح قضايا وتقديم حلول للمشكلات عبر البرامج الإذاعية المتميزة".

وأضاف: "الإذاعة تخدم وتلبي متطلبات مستمعيها في كافة المجالات، وتسعى الى تقديم محتوى إعلامي عصري مختلف للجمهور العربي في تركيا خاصة وفي العالم عامة".

واعتبر أنها "ذات طابع مختلف عن الإذاعات الأخرى، فهي شبابية تدعو إلى بث روح التفاؤل ورسم بارقة أمل في نفوس الشباب العربي، في ظل ظروف البلدان العربية الراهنة".

وتابع: "تؤدي الإذاعة رسالة هادفة ترتكز على القيم السماوية والإنسانية والأصول العربية، وتسعى لإحياء الثقافة العربية في بلاد المهجر، وتسليط الضوء على الناجحين والمتميزين من أبناء الجالية العربية".

وأكد أنها "منبر للجمهور بشتى فئاته ليعبروا عن أحلامهم وآمالهم وذكرياتهم عن بلدانهم الأصلية، وعكس تجاربهم وتفاعلهم مع الحياة الجديدة التي صنعوها بتركيا".

وعن نوعية البرامج، قال: "تبث الإذاعة باقة منوعة من البرامج، فتقدم لجمهورها البرامج الدينية التاريخية والوثائقية والصحية والعلمية والثقافية التنموية، بالإضافة إلى برامج في الطبيعة والاجتماع".

وأردف: "وتسهم الإذاعة من خلال برامجها في رفع مستوى الوعي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وتسعى إلى زيادة تنوع الشرائح المستهدفة لبرامجها وأنشطتها، من خلال التعاون مع الكفاءات العربية".

وفيما يخص التفاعل مع الإذاعة أفاد بأن "عدد زوار الإذاعة حتى الآن تجاوز 150 ألف زائر من مختلف الدول العربية وخاصة تركيا، فالتفاعل ممتاز ورائع خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة".

وأوضح أنه عُرضت أكثر من 4 برامج حصرية ومتنوعة تخدم الجاليات العربية، منها برنامج "لقاءات حصرية" مع المستثمرين والكفاءات من جنسيات متعددة: تركية سعودية فلسطينية سورية يمنية عراقية.

وذكر أن برنامج "مع جوري" يبحر في محطات مختلفة من ثقافات الشعوب العربية في تركيا، وبرنامج "قصة وقصيدة" يبحر في عالم الشعر، وبرنامج "حلول عقارية" من أقوى البرامج.

وختم بالقول: "بشكل عام الإذاعة حققت هدف واضح وهو الوصول للجاليات العربية عبر برامجها المتنوعة مع إعطائها الطابع الخليجي المتميز".

وتقيم في تركيا جالية عربية تقدر أعدادها بنحو 5 ملايين مقيم، بينهم أكثر من مليون في مدينة إسطنبول، وفق بيانات رسمية.