القنصل العام البريطاني ذو الجذور "التركية" يحقق حلمه في إسطنبول

يفخر كنان بوليو، الذي عيِّن قنصلاً عاماً بريطانياً في إسطنبول في سبتمبر/أيلول الماضي، ويشغل أيضاً منصب المفوض التجاري لأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، بجذوره التركية. وبالنسبة له فإن العمل والعيش في اسطنبول كانا بمثابة "وظيفة الأحلام"، وهو يتحدث التركية بطلاقة بالرغم من أن عائلته القبرصية التركية استقرت في لندن منذ عقود.

وفي مقابلة معه أجرتها وكالة أنباء الاناضول، روى القنصل العام طفولته في لندن وتجاربه الحديثة في إسطنبول. فقد وُلد بوليو لعائلة قبرصية تركية، استقرت في المملكة المتحدة في الخمسينيات من القرن الماضي، وهو يحمل اسم الممثل التركي الراحل كنان بارس الذي صنع مجده في أفلام الأرز الأخضر أو Yeşilçam عندما لعب دور الرجل الشرير القاسي فلاقى إعجاباً منقطع النظير من والد بوليو الذي أطلق على ابنه اسم الممثل الشهير.

ويمضي القنصل بالحديث قائلاً إنه نشأ في أحد أحياء جنوب لندن، لكنه دأب على مشاهدة الأفلام التركية والاستماع إلى أغاني المطربين الأتراك المشهورين. ودفعته جذوره ودائرة من الأصدقاء متعددي الثقافات، إلى دراسة تاريخ شرق البحر الأبيض المتوسط في جامعة برمنغهام، تلتها درجة الماجستير في الدراسات التركية في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن. وبعد فترة قضاها في خدمة المؤسسات الوطنية البريطانية كممارس ثم كمدير، تحول اهتمامه إلى الدبلوماسية. وقادته مسيرته الدبلوماسية إلى السفارات البريطانية في ليوبليانا وبرلين، قبل أن يتم تعيينه في إسطنبول التي قال عنها أنها "مدينة أحلامي".

وحول المهاجرين إلى لندن في الماضي قال بوليو أن والديه كانا مفلسين عندما وصلا إلى لندن. وكانت الحياة صعبة في زمن العنصرية حيث اضطر الكثيرون للهجرة إلى لندن من قبرص ومن إفريقيا في ذلك الوقت. وشبّه إسطنبول الآن بلندن، حيث تتمتع كلا المدينتين بمزيج من الناس من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح بوليو، الأصغر في أسرة مكونة من 5 أفراد، أنه كان يميل إلى التحدث باللغة الإنجليزية في المنزل لكنه كان يتواصل مع جدّيه باللغة التركية. ويتذكر قائلاً: "لم تكن لدي لهجة تركية فاخرة لأننا كنا قليلاً من نتحدث التركية. كل ما كان لدينا في لندن هو الثقافة التركية، نشأنا مع الأفلام والموسيقى التركية وأتذكر الرقص على الأغاني التركية المحببة إلى نفسي".

ويربط بوليو مهاراته الدبلوماسية بماضيه، والمهارات التي شحذها أثناء عمله في متجر والده والتفاعل مع العملاء، وفي المدرسة بين أقرانه الأتراك واليونانيين والعرب والأفارقة.

وعبر القنصل عن تقدير عائلته الدائم لثقافتهم القبرصية التركية مشيراً إلى أنه ينوي زيارة وطن والديه مجدداً بعد أن زاره أول مرة في طفولته وشعر بالحيرة من مشاهد الحيوانات في الشوارع، ما دفعه للطلب من والديّه أن يعيدوه إلى الفندق.

وزار بوليو إسطنبول لأول مرة عندما كان في الثامنة عشرة من عمره، ورأى فيها مدينة "مزدحمة وصاخبة"، لكن الناس كانوا مضيافين للغاية ما جعله يحب إسطنبول كثيرا.

وقال: "لطالما كانت اسطنبول مدينة أحلامي. أتيحت لي الفرصة للبقاء في برلين لمدة عامين آخرين، لكنني اخترت المجيء إلى هنا. أنا محظوظ جداً. لقد أحببت أن أكون هنا كثيراً، فأنا ألتقي بأشخاص جدد كل يوم وأتعلم أشياء جديدة، وكذلك أقابل أشخاصاً مبتكرين ومغامرين. ولدي تواصل جيد جداً مع الناس، فهم يحيونني باللغة التركية، وأشعر أنني أعيش في وطني. مهمتي هي فقط لمدة 4 سنوات ولكنني حقاً لا أريد المغادرة. ولدينا العديد من الفرص لتعزيز العلاقات بين تركيا والمملكة المتحدة".

وأعرب عن محبته الكبيرة لمدينة إسطنبول الكبيرة بالرغم من عدم امتلاكه الوقت الكافي للتعرف على كل أحيائها، لكنه معجب بحي بيه أوغلو وكاديكوي. كما تطرق لإعجابه بالطعام التركي التقليدي وخصوصاً اللحم بعجين التركي والبقلاوة المميزة واعتبر أن هذا كله يزيد في روعة وجمال تركيا التي يمكن في كل زاوية منها أن تمنح الناظر إليها المتعة والجمال، واصفاً إسطنبول بأنها ذات تنوع تاريخي وثقافي وفن معماري جميل، وقال إنها "متحف حي".

وكشف القنصل البريطاني في نهاية المقابلة عن خططه القريبة للسفر إلى مدن تركية أخرى، بمجرد انخفاض حالات الإصابة بـ كوفيد-19 وارتفاع درجة حرارة الطقس، قائلاً أنه سيسافر إلى إزمير وغازي عنتاب وأضنة ومرسين وطرابزون.

وختم حديثه بالقول: "أريد استكشاف تركيا بأكملها وسأعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا".