ابنة نائبة الرئيس الليبيري تتماثل للشفاء في تركيا بعد تشخيص خاطئ في وطنها الأم

وجدت ستيفاني ميس تايلور التشخيص الصحيح والعلاج لحالتها المرضية على بعد آلاف الكيلومترات من وطنها الأم، في ولاية أنطاليا جنوب تركيا.

ومما لا شك فيه أن الصدمة والإحباط تصيب معظم من يتلقون تشخيصاً بالسرطان، ولكن ما هو شعور من يعلم أن تشخيصه بالورم الخبيث كان خاطئاً وأنه خالٍ من السرطان؟ هذا ما أحسّت به تايلور عندما قيل لها إن أوجاعها ناتجة عن مجرد فتق قطني متقدم، وليس سرطاناً.

وفي حديثها مع وكالة أنباء الأناضول يوم الثلاثاء قالت الشابة الليبيرية البالغة من العمر 23 عاماً: "شعرت أنني أحلق في السماء من فرط السعادة عندما علمت أنني لست مصابةً بالسرطان".

وعانت تايلور وهي ابنة نائبة الرئيس الليبيري جويل تايلور، من آلام شديدة في الساق وواجهت صعوبة في المشي، وتقدمت بطلب إلى عدة مستشفيات في بلدها الأم وفي غانا حيث قال الأطباء إنها مصابة بورم خبيث في رأسها وساقها اليسرى.

وتشتهر تركيا بالسياحة العلاجية المتقدمة، حيث قصدتها الشابة التي تبحث عن العلاج، ووصلت إلى عيادة في أنطاليا تقدم خدمات الرعاية الصحية للأجانب. وبعد الفحوصات التفصيلية التي أجريت لها هناك، تبين أن مرضها ناتج عن فتق قطني متقدم، وليس سرطاناً. واستعادت تايلور صحتها بعد الجراحة التي أعقبتها إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي.

وقالت الشابة التي تعمل رئيسة لمؤسسة تدعم ما يقرب من 1500 فتاة، والتي يمكنها الآن المشي بشكل مريح دون أية مساعدة خارجية، إنها اعتقدت في البداية أن ألمها ناتج عن الإرهاق وقلة النوم، لكنها بدأت تشعر بخدر كامل في قدمها اليسرى بعد 6 أشهر. وكانت والدتها وخالتها التي تشغل منصب وزيرة الصحة في ليبيريا، هما اللتان أوعزتا لها بطلب العلاج في تركيا.

وأضافت: "أمي أرسلتني لإجراء فحوصات في ساحل العاج ثم غانا، لكنهم اشتبهوا في أنه سرطان لأنني أعتقد أن ما وجدوه... كان له أعراض مماثلة"، مشيرة أيضاً إلى ارتفاع تكلفة العلاج، ما دفعها للبحث عن بديل، فوجدت ضالتها في تركيا البلد الذي أوصت كل من يحتاج إلى التماس العلاج فيه قائلةً: "بالطبع، لدينا العديد من الطلاب الأفارقة وتحدثنا معهم كثيراً عن تركيا التي تتمتع بإمكانيات هائلة في مجال السياحة العلاجية الرائدة حقاً. وعندما أتيت إلى هنا، كنت حزينة جداً وفقدت الأمل في العيش. لكن الآن يمكنني الجلوس والمشي وتحريك رجلي اليسرى أيضاً"

بدورها قالت ألف جاغلا أورال، صاحبة مركز صحي في فندق فخم في أنطاليا، إنهم يعيدون إجراء جميع الفحوصات على المريض. وأوضحت: "لم نعثر على أية خلايا سرطانية في الفحوصات. كما فوجئنا بشدة لأن هذه هي المرة الأولى التي نشاهد فيها التباساً تشخيصياً كهذا" مضيفةً أن تايلور كانت تعاني من ترقق شديد في عظم ساقها اليسرى، وأنها واجهت صعوبة في المشي نتيجةً لذلك. وأوضحت أورال أن المسح القطني كشف عن وجود فتق لديها، وليس سرطاناً.