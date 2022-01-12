طلاب الطب السوريون يتعلمون اللغة التركية في معهد يونس إمرة

أنهى 75 طالباً سورياً ممن يدرسون في كلية الطب التي تديرها تركيا في شمال سوريا، برنامجاً تحضيرياً للغة التركية وتسلموا شهادات تخرجهم منه يوم الخميس، بإدارة وإشراف معهد يونس إمرة التركي.

وأقيم حفل التخرج الذي منحت فيه شهادات اللغة التركية للطلبة الناجحين في منطقة الراي السورية، حيث تعاونت إدارة معهد يونس إمرة مع جامعة العلوم الصحية في تركيا على إقامة البرنامج التعليمي في كلية الراي للطب بهدف تعليم طلاب الطب الشباب اللغة التركية.

وفي حديثه في الحفل، قال شريف أتيش رئيس معهد يونس إمرة، إن مستقبلاً آمناً ينتظر سوريا وأن مساعي الأجيال الشابة ضرورية لضمان ذلك. مضيفاً أن المعهد أعطى الأولوية للعمل في سوريا، وأن العلاقات القوية بين البلدين متجذرة في التاريخ والثقافة المشتركة.

بدورها قالت رزان القادري التي نالت شهادتها التركية، إنها ممتنة لبرنامج معهد يونس إمرة التركي لمساهمته في تعليم الطلاب السوريين من خلال إتاحة الفرصة لتعلم لغة ثانية. وأضافت "أحلم بأن أصبح طبيبةً ناجحةً في المستقبل".

وافتتحت تركيا التي ساعدت في تحرير منطقة الراي من الجماعات الإرهابية، كلية الطب والمعهد الطبي في المدينة بهدف مساعدة أبنائها على إكمال تحصيلهم العالي والعمل على خدمة مجتمعهم.