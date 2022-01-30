انطلاق بطولة الجاليات المقيمة في تركيا الثانية "دوري الزين" لكرة القدم

انطلقت في مدينة إسطنبول، اليوم، البطولة الثانية "دوري الزين" لكرة القدم بمشاركة 32 فريقا من الجاليات المقيمة في تركيا يتنافسون على كأس "مجموعة إنجي"، على ملاعب منطقة فلوريا بإسطنبول.

وتقام فعاليات البطولة تحت شعار "استثمر بصحتك"، سعياً لإظهار صورة لائقة للجاليات في تركيا، واكتشاف المواهب الرياضية الكروية.

وتشهد البطولة مسابقات كروية بمشاركة 32 فريقا يمثلون الجاليات الأجنبية وكذلك جاليات عربية ضمنها سوريا ومصر والعراق والمغرب والسودان وليبيا واليمن وتونس، وفرق من إفريقيا، وأخرى مشتركة من الجاليات.

وشهد حفل الافتتاح الذي جرى الأحد، استعراض الفرق المشاركة، وتقديم عروض فنية تراثية عربية وتركية، فيما تهدف المسابقة إلى اكتشاف المواهب وتقديم جوائز مالية وكؤوس للفرق الفائزة وأبرز اللاعبين.

وفي حفل الافتتاح قال المدير التنفيذي لمجموعة "إنجي غروب" محمد مصطفى: "نتمنى من الفرق المشاركة اللعب بروح رياضية فالفرص متتالية وستأتي لاحقا والأهم اللعب بروح رياضية".

وأضاف: "ليس الموضوع من يربح الكأس بالنهاية، لكن المشاركة بحد ذاتها تعتبر فوزا لجميع الفرق المشاركة، الرياضة من أقدم أنواع النشاطات في العالم لذا نحاول دعمها".

وتابع: "نسعد عندما نتجه بخطى ثابتة لدعم المشاريع التي تمكن الطاقات الشبابية، ومدركون مدى الصعوبات التي يعيشها الشباب وحاجاتهم تزداد مقابل محدودية فرصهم بوقتنا هذا".

وعقب حفل الافتتاح، انطلقت المباريات وشهدت إجراء لقاء بين فريقي "إنجي"، و"عفرين"، وانتهت بفوز الفريق الأول بواقع 5-1.

وقال ماجد حمصي منظم البطولة والمشرف عليها، للأناضول، إن الدوري "برعاية ودعم كامل من مجموعة إنجي (INCE Group) وستكون في ملاعب متوسطة (6+1) بمنطقة فلوريا بإسطنبول".

وأضاف أن "الفرق المشاركة قسمت إلى 8 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، يتأهل منها الأول والثاني للدور الـ16، وتتواصل المسابقة كما المعتاد لاحقا بنظام خروج المغلوب"، مشيرا إلى أنه "يتم تحكيم المباريات بطاقم حكام من تركيا".