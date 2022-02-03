وفاة 19 مهاجراً غير نظامي أعادتهم الشرطة اليونانية قسراً لتركيا

ارتفع عدد المهاجرين الذين فارقوا الحياة بسبب البرد في ولاية أدرنة التركية، إلى 19، بعد أن أجبرتهم الشرطة اليونانية على خلع ملابسهم والعودة باتجاه الحدود التركية.

وسبق لفرق الإنقاذ التركية العثور على جثث 4 مهاجرين آخرين، وفق بيان نشرته ولاية أدرنة (شمال غرب) الخميس.

والأربعاء، أعلنت ولاية أدرنة العثور على جثث 12 مهاجرًا فارقوا الحياة جراء البرد القارس، بعدما أجبرتهم الشرطة اليونانية على خلع ملابسهم والعودة إلى الأراضي التركية.

وتواصل السلطات التركية منذ صباح الأربعاء، تمشيط المنطقة للعثور على مهاجرين آخرين قد يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة، فيما فتحت السلطات القضائية تحقيقا في الحادثة.

وأكدت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أنها أصيبت بهلع شديد للأنباء التي تفيد بوفاة المهاجرين على الحدود اليونانية.

وأوضحت الناطقة باسم المنظمة صفاء مشهلي في تصريح للأناضول، أن "منظمتها تتواصل مع الجهات المعنية لكشف ملابسات هذه المأساة".