أطفال عراقيون وسوريون يعرضون قصصهم الواقعية بمسرحية في أنقرة

عرض أطفال عراقيون وسوريون من ضحايا الحرب الذين يتلقون العلاج في تركيا، قصصهم الواقعية على المسرح في مسرحية بعنوان من الأسود إلى الوردي.

وتنظم جمعية (AHMİMDER) المهتمة بالصغار، فعاليات للمساهمة في رفع الروح المعنوية والتحفيز وإعادة تأهيل الأطفال السوريين والعراقيين الذين جلبهم الهلال الأحمر التركي إلى تركيا لعلاج الجروح والحروق على أجسادهم أصيبوا بها أثناء الحرب.

وأقيمت عروض موسيقية ورقص في المسرحية التي نظمت في قاعة "غنجو أركال" بمركز ناظم حكمت الثقافي ، حيث تحكي المسرحية عن معاناة الأطفال الذين كانوا ضحايا الحرب وأسرهم والصعوبات التي واجهوها في بلادهم، وعن مرحلة تكيفهم في تركيا.

وخلال العرض لم يستطع عشاق المسرح في العاصمة أنقرة الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالمسرحية التي كتبها عائشة غل أقصو، وأخرجها بيرام كايغوصوز، من كبح دموعهم من وقت لآخر.

وفي نهاية العرض منحت الجمعية الأسماء التي ساهمت في المسرحية دروعا تشريفية.