رئيس الطائفة الموسوية في هطاي: نرحب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل

أبدت الطائفة الموسوية في تركيا ترحيباً بنوايا تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل، آملة في تحسين العلاقات ونقلها إلى المستوى الذي تستحقه.

شاؤول جانودي أوغلو، رئيس وقف الطائفة الموسوية في هطاي، شدد على أهمية الزيارة التي أجراها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إلى أنقرة مؤخراً.

وأضاف: "نأمل العيش في أجواء السلام"، مؤكدًا على أنهم يأملون أن تنتقل العلاقات التركية الإسرائيلية إلى مستوى أفضل.

كما شدد جانودي أوغلو على ضرورة إتاحة السفر بحرية بين الجانبين، وتعزيز التبادل التجاري بينهما.

وتابع: "ندعوا جميع الإسرائيليين لزيارة إكسبو هطاي 2021 الذي يفتح أبوابه في الأول من أبريل/ نيسان المقبل".