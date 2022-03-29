أطباء أتراك يجرون عملية قلب ناجحة لرضيعة سورية

أجرى أطباء أتراك عملية جراحية ناجحة لرضيعة سورية كانت تعاني من مشاكل في القلب والتنفس ما استدعى تدخل جراحي للمعالجة.

وولدت السورية أسيل محمد علّوش، قبل قرابة شهر في سوريا، في الأسبوع الـ 28 من حملها والدتها لها.

وفور ولادتها، تبيّن أن الرضيعة تعاني من مشاكل في التنفس بسبب اتساع زائد في الأوعية الدموية، فضلاً عن قصور حاد في القلب.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية عليها في مشافي ولاية عثمانية، نقلت الرضيعة إلى ولاية قونية، حيث خضعت هناك لعملية جراحية ناجحة.

وفي حديثه للأناضول، قال الأستاذ الدكتور محمد أوتش الذي أشرف على العملية الجراحية المذكورة، إن السورية أسيل بصحة جيدة الآن.

"أوتش" عضو الهيئة التدريسية بقسم جراحة القلب والأوعية الدموية بكلية الطب في جامعة سلجوق التركية، أوضح أن صحة الرضيعة بدأت تتحسن عقب العملية، وارتفع وزنها الآن إلى 1.7 كيلو غرام بعد أن كانت أقل بكثير قبل العملية.