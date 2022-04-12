الأوكرانيون الفارون من الحرب يشكرون تركيا عبر حملة تنظيف أقاموها في أنطاليا

نظمت مجموعة من المواطنين الأوكرانيين الذين فروا من ويلات الحرب في بلادهم، حملة تنظيف تطوعية في ولاية أنطاليا التركية الواقعة على البحر المتوسط التي لجؤوا إليها.

وشاركت كاترينا سيمريش البالغة من العمر 24 عاماً، وهي من بين 30 أوكرانياً شاركوا في جهود تنظيف الغابات والشواطئ من النفايات التي خلفها المتنزهون، صوراً للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت في منشور لها: "أردنا أن نشكر تركيا وشعبها على دعمهم وكرم ضيافتهم، وكذلك تذكير بقية الأوكرانيين بأننا هنا كضيوف فقط، لذا يجب علينا معاملة السكان المحليين باحترام".

وتركيا واحدةً من الوجهات الرئيسية التي يأتي إليها المواطنون الأوكرانيون اليائسون الفارين من الصراع، إذ شهدت أنطاليا التي تضم جالية كبيرة من الوافدين من كلا البلدين المتحاربين، تدفقاً كثيفاً للأوكرانيين منذ اندلاع الصراع في فبراير/شباط.