شنطوب يدعو المجتمع الدولي إلى تقاسم أعباء الهجرة مع تركيا

أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب على ضرورة تقاسم أعباء الهجرة مع البلدان التي تستقبل اللاجئين لا سيما تركيا لموقعها الجغرافي المميز.

جاء ذلك في كلمته في ختام فعاليات المؤتمر البرلماني العالمي حول الهجرة المنعقد في إسطنبول، اليوم.

وأوضح شنطوب أنه ينبغي قبول اللاجئين في البلدان وفقا للقواعد المعمول بها في القانون الدولي، دون أن يقتصر تقاسم الأعباء على المساعدات المالية فقط.

وأشار إلى ضرورة زيادة معدلات إعادة التوطين السنوية التي تحددها كل دولة وفقا لاستراتيجيتها الوطنية، والتي تعد معدلات قليلة مقارنة بعدد اللاجئين في العالم.

وشدد شنطوب على أهمية تحديد إطار الهجرة النظامية التي تلعب دورا كبيرا في مكافحة الهجرة غير النظامية.

كما أكد على ضرورة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون الدولي ضد الجريمة المنظمة.

من ناحية أخرى، شدد على ضرورة ضمان الاندماج الكامل للمهاجرين واللاجئين في المجتمع الذي يعيشون فيه، والتمتع بالمساواة في الحقوق الأساسية مثل الصحة والتعليم.

وذكر أن تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم منذ 8 سنوات، وأنها اكتسبت خبرة كبيرة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.

ولفت أن بلاده مستعدة دائما لتبادل خبراتها في هذا المجال، وأن المؤتمر أظهر مرة أخرى استعداد تركيا للتعاون مع الجميع في مسألة اللاجئين.