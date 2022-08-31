بعض النصائح لمساعدة الدرك التركي على أداء مهامهم في حفظ الأمن على الطرقات

اعتاد الأجانب في تركيا رؤية قوات الدرك في الشوارع يسهرون للحفاظ على السلام وضمان الأمن الداخلي، لكن عادة ما ننسى أن لهؤلاء الأبطال وجه إنساني، وهذا يعني أنهم "على الأرجح" بعيدون عن مسقط رأسهم ويقضون حياتهم المهنية في مناطق مختلفة من البلاد، وهو أحد الاعتبارات الصعبة خاصة بالنسبة لذويهم.

وفي هذا المقال وتكريمًا لجهودهم، أردنا مشاركتكم بعض النصائح حول ما يجب معرفته عنهم وكيف يمكننا مساعدتهم لحمايتكم وتعاونكم معهم في أداء مهماتهم، على أمل منحهم ما يستحقون ليمنحونا ما نستحق.

وفيما يلي قائمة بأهم النصائح التي يحتاجها الأجانب والمقيمون في تركيا لمساعدة الجندرما:

الاتصال برقم الطوارئ 112

بإمكانكم الاتصال برقم الطوارئ في تركيا 112 في حال نسيتم الرقم المخصص للجهة المراد الاتصال بها، وهذا الرقم أهم أرقام الطوارئ في تركيا لأنه مفعّل من الدولة لكافة الأمور الطارئة وهو رقم الطوارئ الموحد في تركيا.

احمل بطاقتك الهوية أو جواز سفرك:

إن إحدى الطرق المهمة التي يمكننا من خلالها تسهيل الحياة على جميع المعنيين وخاصة الدرك هو حمل بطاقات الهوية أو جواز السفر في جميع الأوقات.

فقد يُطلب منكم إظهارها وتقديمها في أي وقت وفي أي مكان، فلا تأخذ الأمر على محمل شخصي، فقط اجعل الأمر سهلاً على قوات الدرك قدر الإمكان.

احمل معك رخصة القيادة:

عند القيادة في تركيا، من المرجح أن تصادفوا إحدى نقاط التفتيش الأمنية وقد يتم إيقافكم عشوائياً. فيجب أن يكون لديكم جميع المستندات اللازمة مثل رخصة القيادة والهوية لجعل العملية أسرع بالنسبة لقوات الدرك.

ومن المهم أيضًا تشغيل الضوء داخل السيارة عند القيادة عبر نقطة تفتيش حتى يتمكن مسؤول الأمن من رؤية من هو في السيارة بشكل أوضح.

دفع الغرامات:

إذا حصلتم على غرامة مرورية، يمكن أن تصدر إما عن طريق الضابط نفسه أو عبر كاميرا أو جهاز أمني مروري آخر، سيتم خصم 25% إذا دفعتم الرسوم في غضون خمسة عشر يومًا.

ويمكنكم بسهولة دفع الغرامات عبر الإنترنت إذا كان لديكم حساب مصرفي تركي أو عبر البنوك الدولية أو في أي مكتب ضرائب.

وعادة ما تظهر الغرامات الصادرة عن الكاميرات والأجهزة الأمنية في النظام خلال الـ 48 ساعة بعد إصدارها.

بقلم: LEYLA YVONNE ERGIL