متطوعون أتراك يرسمون البسمة على وجوه فتيات سوريات يتامى

أدخل متطوعون من منظمة "Human Movie Team" التركية، وبالتعاون مع هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان "IHH"، السرور على قلوب 3500 فتاة بين عامي 2018 و2022 أغلبهم من اليتامى في سوريا، بعد أن قاموا بتسريح وقص شعرهن واعتنوا بمظهرهن الخارجي.

وكان هدف منظمة "Human Movie Team"، وهي حركة على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع منظمات إنسانية أخرى، تنفيذ حملة تطوعية شملت قص شعرمجانية بعنوان "ضفائر للشعر وأخوة للقلوب" في مناطق مختلفة من سوريا منذ عام 2018.

وشارك 22 متطوعًا تركيًا بتنظيف وضفر شعر 1000 فتاة يتيمة تعيش في شمال محافظة إدلب إضافة إلى توزيع هدايا للفتيات اليتامى مثل الملابس والأدوات المكتبية والألعاب، في فعالية استمرت يومين وانتهت يوم الجمعة.

وكان هدف الحملة الاعتناء بالأطفال اليتامى وترسيخ فكرة العمل المجتمعي التطوعي ورسم البسمة على شفاه الأيتام.



قالت منسقة الحملة تولاي غوكتشيمان: "نحاول إخبار العالم بمدى شعورالأطفال بالرضا، ومدى جمال مظهرهم، وكيف يتم الاعتناء بهم من خلال هذا المشروع".



وأضافت: "قد يتساءل الناس عن سبب ذهابنا وتصفيف شعورهن بدلاً من توفير الطعام والملابس والاحتياجات الأساسية، لكن الحب والرعاية هي ما يحتاجه الطفل اليتيم بالفعل".

وأكدت: "نريد مواصلة المشروع في مخيمات اللاجئين في أنحاء مختلفة من العالم".

وبحسب آخر تقرير لمؤسسة الأيتام، يستمرعدد الأيتام في سوريا بالازدياد مع استمرار الحرب، وأكدت الإحصائية أن من بين 9 ملايين طفل يوجد أكثر من مليون طفل يتيم.