منظمة الأمم المتحدة للطفول تجدد اتفاقية "البلد المضيف" مع تركيا

جددت تركيا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" التوقيع على اتفاقية "البلد المضيف".

وجرت مراسم التوقيع في مقر البعثة التركية الدائمة في الأمم المتحدة، ووقعها من الجانب التركي مندوبها فريدون سينيرلي أوغلو، ومن جانب اليونيسيف مديرته التنفيذية كاثرين راسل.

وقال سينيرلي أوغلو، إن الاتفاقية تتيح لليونيسيف مواصلة مهامها في تركيا خارج العاصمة أنقرة.

وأضاف أن الاتفاقية ستوسع من مجالات علاقات التعاون القائمة، وتعزز من علاقات الشراكة بين الجانبين.

من جانبها، أوضحت راسل أن الاتفاقية تتيح لليونيسيف مواصلة أنشطتها العالمية من إسطنبول، بعد العاصمة أنقرة.

وأردفت أنها تخطط لزيارة تركيا، متقدمة بالشكر لها لاستضافتها 4 ملايين لاجئ سوري.