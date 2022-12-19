صويلو: الهجرة عامل في إثراء البلاد ولا تُفقرها

شدد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، على أن "الهجرة عامل أساسي في إثراء البلاد، وليس في إفقارها"، مؤكداً أن "لكل هجرة حكاية بحد ذاتها".

جاء ذلك في كلمة للوزير، الأحد، في فعالية نظمتها المديرية العامة للهجرة في تركيا، بعنوان "لكل هجرة حكاية"، بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين.

وأضاف صويلو أن تركيا تضم أفراداً من 192 أمة مختلفة، لافتاً إلى مشاركة شخصيات من 71 أمة، في فعالية "لكل هجرة حكاية."

الوزير صويلو أكد أن تركيا قامت بما يقع على عاتقها فيما يخص الهجرة، وأنها ستواصل نهجها هذا في المستقبل أيضاً.

وشدد على أن الهجرة "تثري البلاد، ولا تُفقرها"، حسب تعبيره.