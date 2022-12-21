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خفر السواحل التركي ينقذ 43 مهاجرا أعادتهم اليونان إلى المياه الإقليمية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 21.12.2022 16:32
فرق الإنقاذ مكان الحادث IHA فرق الإنقاذ مكان الحادث (IHA)

أنقذت فرق خفر السواحل التركية 43 مهاجرا غير نظاميين وانتشلت جثة اثنين آخرين قبالة سواحل ولاية آيدن غربي تركيا.

وتوجهت فرق خفر السواحل إلى المنطقة الأربعاء بعد بلاغ بوجود مجموعة مهاجرين على قارب مطاطي قبالة سواحل منطقة قوش أداسي.

وتمكنت الفرق من إنقاذ 43 مهاجرا غير نظامي أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، كما انتشلت جثتي اثنين آخرين.

ووفق معلومات أولية تم الحصول عليها من المهاجرين، قام خفر السواحل اليوناني بإيقاف القارب قرب جزيرة سيسام (ساموس) ودفعه نحو موقع قريب من المياه الإقليمية التركية.

في هذه الأثناء تدفقت المياه داخل القارب ما أسفر عن مصرع مهاجرين اثنين.

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