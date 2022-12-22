قرابة 1.5 مليون أجنبي يستفيدون من دورات الاندماج بتركيا

حصل قرابة 1.5 مليون أجنبي في تركيا، على دورات تهدف لتحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي مع المجتمع الذي يقيمون فيه.

جاء القرار الخاص بدورات الإندماج، بموجب بروتوكول أبرمته رئاسة إدارة الهجرة مع المديرية العامة للتعليم مدى الحياة التابعة لوزارة التعليم التركية.

وانطلقت الدورات المذكورة منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وفي هذا الإطار، تقام دورات تستغرق 8 ساعات، وتهدف لتسهيل اندماج الأجانب المقيمين في تركيا، اجتماعياً، واقتصادياً وثقافياً.

الدورات التي تُقدم مجاناً، يستفيد منها الأجانب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 ـ 65 عاماً.

وتتخلل الدورات دروساً حول العادات والأعراف التركية، والقانون التركي والحياة الاجتماعية في البلاد.

كما يتلقى المقبلون على الدورات، دروساً حول مسؤولياتهم وحقوقهم خلال فترة إقامتهم داخل تركيا.

وبحلول 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تم منح مليون و435 ألفا و615 أجنبي، شهادة حضور دورات الاندماج.