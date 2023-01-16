بورصة.. مصريان يخضعان للعلاج بعد إصابتهما في حريق سفينة

يواصل مواطنان مصريان، تلقي العلاج في ولاية بورصة غربي تركيا، إثر إصابتهما في حريق نشب على متن سفينة بالبحر الأسود.

وأفاد بيان لمديرية الصحة في ولاية بورصة، الاثنين، أن المصري "أ. هـ" (43) ومواطنه "كـ. أ." (25) نقلا إلى المدينة الطبية في بورصة، عقب إصابتهما بحروق جراء الانفجار الذي وقع يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي على متن سفينة شحن شحن قبالة سواحل سينوب التركية المطلة على البحر الأسود.

وبحسب البيان، فإن المواطنين المصريين خضعا لعملية جراحية في المدينة الطبية ببورصة، لتتم فيما بعد متابعة حالتهما الصحية في المكان نفسه حتى الآن.

ونقل البيان عن الطبيبة الجراحة سلمى بياتش، مسؤولة قسم الحروق في المدينة الطبية ببورصة، إن المواطنين المصريين خضعا للعناية المركزة بداية وصولهما إلى المستشفى.

وأضافت أن حالتهما الصحية جيدة الآن، وهما يستعدان لمغادرة المستشفى قريبا.

بدوره، أعرب المصري "أ. هـ" عن شكره للسلطات التركية وكادر المدينة الطبية في بورصة، على الخدمات التي قدمت له ولمواطنه الآخر.

وأوضح أنه بدأ يتعافى بعد العناية الطبية الكافية التي لقيها في المدينة الطبية ببورصة.