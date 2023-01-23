الجالية اليهودية في تركيا تدين بشدة الاعتداء على حرمة القرآن الكريم

انضمت الجالية اليهودية التركية إلى التنديد العالمي بحرق اليميني السويدي المتطرف نسخة من القرآن في ستوكهولم يوم السبت مع استمرار الاحتجاجات في تركيا وتدفق الإدانات من المجتمع العربي والإسلامي والدولي.

قالت الجالية اليهودية على تويتر مساء السبت، بعد ساعات من حرق المتطرف السويدي الدنماركي المناهض للإسلام بالودان نسخة من كتاب الإسلام المقدس أمام السفارة التركية في العاصمة التركية: "ندين بشدة راسموس بالودان ومن سمحوا له بحرق القرآن"، في ستوكهولم بإذن من السلطات السويدية وتحت حماية الشرطة.

واضافت التغريدة: "هذه جريمة كراهية، عمل إرهابي ديني (...)علينا جميعًا احترام معتقدات وثقافات بعضنا البعض".

أثار فعل بالودان، الذي وُصف على نطاق واسع بأنه "جريمة كراهية الإسلام"، غضبًا عالميًا نهاية الأسبوع لدوافعه الاستفزازية المناهضة للإسلام والمناهضة للتركيا بشكل صارخ.

وكان رد فعل أنقرة صريحًا، فقد أدانت الاعتداء ووصفته بـ "هجوم خسيس بالرغم من التحذيرات المتكررة". كما ألغت زيارات من رئيس البرلمان السويدي ووزير الدفاع إلى تركيا.

تعيش في تركي جالية يهودية كبيرة، تتركز بشكل أساسي في اسطنبول. تضاءلت أعدادهم على مر السنين بسبب الهجرة الجزئية إلى إسرائيل.