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رجل أعمال سوري يتبرع بمليون ليرة تركية لمنكوبي الزلزال في تركيا

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 16.02.2023 17:44
آخر تحديث في 16.02.2023 17:54
حملة تركيا قلب واحد في مركز توركواز الإعلامي، اسطنبول، تركيا ، 15 فبراير 2023 الأناضول حملة تركيا قلب واحد في مركز توركواز الإعلامي، اسطنبول، تركيا ، 15 فبراير 2023 (الأناضول)

جمعت حملة "تركيا قلب واحد" (Türkiye Tek Yürek) مساء الأربعاء للناجين من زلزال 6 فبراير /شباط قائمة طويلة من التبرعات من مختلف القطاعات بالإضافة إلى التبرعات الشخصية بما في ذلك تبرعات من رجل أعمال سوري تبرع بمليون ليرة تركية (حوالي 53000 دولار).

انضم علاء الدين مساح Alaaddin Massah إلى الحملة عبر مكالمة هاتفية وأعلن تبرعه بالمبلغ.
انضم ملايين الأشخاص، من الأطفال والبالغين والشركات والأقليات الدينية والمنظمات والنقابات العمالية في تركيا والعديد من البلدان الأخرى، إلى حملة ضخمة لجمع التبرعات لمداواة جراح مئات الآلاف من الناجين من الزلزال.

وانطلقت الحملة مساء الأربعاء، في بث مشترك لـ 213 محطة تلفزيونية و562 إذاعة، في تركيا وأذربيجان وقبرص التركية.

وشارك فيها مشاهير أتراك في تقديم الحملة على الهواء مباشرة، ولاقت دعماً واسعاً من رجال أعمال وشركات وساسة ورياضيين وممثلين.

و تلقت الحملة، في أول 7 ساعات من البث المباشر، تبرعات كبيرة وصلت قيمتها إلى 115 ملياراً و146 مليوناً و528 ألف ليرة تركية (نحو 6.1 مليارات دولار).

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