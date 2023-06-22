جمعية تركية تنفذ وقفة احتجاجية ضد سياسة اليونان تجاه المهاجرين

نظمت مجموعة من أعضاء جمعية الفكر الحر وحقوق التعليم Özgür-Der وقفة بمدينة إسطنبول، احتجاجا على سياسة اليونان في تناولها لقضية المهاجرين.

وتجمع المحتجون قرب القنصلية العامة اليونانية في إسطنبول الأربعاء، رافعين لافتة عليها عبارة "اليونان والاتحاد الأوروبي سيدفعان ثمن مجزرة اللاجئين بالبحر المتوسط".

كما رفع المحتجون لافتات أخرى حملت عبارات "سياسة الهجرة اليونانية: التعذيب والموت" و"الحاجز ضد العنصرية لا المهاجرين" و"لا حدود للإنسانية" و"احموا الناس لا الحدود"، مرددين هتافات مناهضة لليونان.

والأربعاء الماضي لقي 82 مهاجرا حتفهم، بعد غرق قاربهم الذي انطلق من ليبيا متوجها إلى إيطاليا وعليه قرابة 700 شخص، قبالة سواحل جزيرة مورا اليونانية الأسبوع الماضي، فيما تم إنقاذ 104 أشخاص، مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين.

والثلاثاء، اتهم مهاجرون ناجون خفر السواحل اليوناني بالتسبب بكارثة غرق القارب وهو ما نفته أثينا.

وفي تصريحات أدلى بها نيابة عن المحتجين، قال نائب رئيس الجمعية كنعان ألباي، إن خفر السواحل اليوناني ارتكب "مجزرة ممنهجة ومخطط لها".

واتهم ألباي الاتحاد الأوروبي بأنه المرتكب الحقيقي للحادثة، مضيفا: "لأن الاتحاد نظم بصراحة اليونان وإيطاليا كحصن لمنع المهاجرين وكلفهم بمهمة صد المهاجرين".