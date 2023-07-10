توقيف مواطن عراقي يعمل على تزوير الوثائق الرسمية في إسطنبول

أعلنت الشرطة التركية توقيف مواطن عراقي في إسطنبول بتهمة تزوير جوازات سفر وبطاقات هوية وتأشيرات دخول وغيرها من الأوراق الرسمية مقابل مبالغ كبيرة.

فقد تلقت فرق مديرية شعبة مكافحة تهريب المهاجرين والبوابات الحدودية معلومات حول ارتكاب شخص جريمة "تزوير وثائق رسمية"، فباشرت العمل لإلقاء القبض عليه.

وتوصلت الفرق إلى أن تزوير جوازات سفر وبطاقات هوية وتأشيرات يتم في مكانين بمنطقة الفاتح بإسطنبول.

داهمت الشرطة المكانين وأوقفت المواطن العراقي "عبد السلام ك.أ.ق" (39 عاما) بتهمة التزوير.

وتم خلال العملية ضبط ألفين و396 بطاقة هوية و365 جواز سفر و202 تأشيرة دخول جميعها مزورة بأسماء مواطني دول مختلفة.

كما ضبط 844 ختم دخول وخروج مزور، و3 كمبيوترات وطابعتين والعديد من المستلزمات المستخدمة في التزوير.

وجرت مصادرة 16 ألفا و600 ليرة تركية (نحو 636 دولارا) و9 آلاف و590 دولارا و19 ألفا و975 يورو يعتقد أنه جناها مقابل بيع وثائق مزورة.