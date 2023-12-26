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النيابة تطالب بسجن المعتدي على السائح الكويتي 3 أعوام

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 26.12.2023 21:17
آخر تحديث في 26.12.2023 21:30
دورية لرجال الشرطة في اسطنبول الأناضول دورية لرجال الشرطة في اسطنبول (الأناضول)

طالبت النيابة العامة في ولاية طرابزون شمال تركيا، بسجن المدعو طونا خان خردل أوغلو لمدة أقصاها 3 أعوام لاعتدائه بالضرب على السائح الكويتي محمد العجمي.

وكان خردل أوغلو اعتدى بالضرب على السائح الكويتي يوم 16 سبتمبر/ أيلول الماضي في منطقة أورطة حصار بالولاية، لاعتقاده بأن السائح يقاوم أحد أفراد الشرطة التركية.

وبعد رفض السائح الكويتي فضّ القضية عن طريق مكتب المصالحة، طالبت النيابة العامة بسجن المعتدي لمدة أقصاها 3 أعوام بتهمة "الاصابة المتعمدة".

يذكر أنه تم حبس طونه خان خردل أوغلو لفترة، ثم تم إطلاق سراحه على ذمة المحاكمة.

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