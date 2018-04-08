مفاجأة.. أين يخزن فيسبوك بيانات مستخدميه؟

كشف كريستوفر ويلي، الموظف السابق في شركة "كامبريدج أناليتيكا"، أن بعض المعلومات التي تجمعها "فيسبوك" عن مستخدمي موقعها، قد يتم تخزينها في روسيا.

وأوضح ويلي، أن المسؤول عن إدارة عملية جمع البيانات، ينتقل باستمرار بين بريطانيا وروسيا.

ونقلت "بلومبيرغ" عن ويلي قوله: "من الصعب تحديد عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى بيانات مستخدمي فيسبوك أو المعلومات المتصلة بهم".

وحذر ويلي من احتمال نسخ العديد من بيانات مستخدمي "فيسبوك"، قائلاً: "عندما تنقل المعلومات من قاعدة البيانات الخاصة بالمستخدم، تصبح شيئا غير قابل للاسترداد، كما يمكن عمل الكثير من النسخ عنها".

وقالت "فيسبوك" يوم الأربعاء الماضي، إن شركة "كامبريدج أناليتيكا"، ربما وصلت على نحو غير مشروع إلى معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليونا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك في زيادة عن تقديرات سابقة تجاوزت 50 مليونا.

وتعليقاً على بيان "فيسبوك"، قال ويلي: "أعتقد أن الرقم أكبر بكثير من 87 مليون مستخدم".

جدير بالذكر أن مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك، سيمثل في جلسة أمام لجنتي القضاء والتجارة بمجلس الشيوخ في العاشر من أبريل، وأمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب يوم 11 أبريل.