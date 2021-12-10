ولاية هطاي تحصل على المؤشر الجغرافي لمربى الجوز

حصل مربى الجوز في ولاية هطاي جنوبي تركيا على مؤشر جغرافي من مؤسسة براءات الاختراع والعلامات التجارية التركية.

ونظام "المؤشر الجغرافي" مخصص لتحديد المنطقة المنتجة لسلعة ما حول العالم، خاصة عندما تتمتع بشهرة واسعة أو رواج يرجع إلى منشأها الجغرافي.

وفي تصريح صحفي، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة هطاي "حكمت تشينتشين": "إن مربى الجوز تعدبالطرق التقليدية في هطاي"، موضحاً أن المؤشر الجغرافي لمربى الجوز، يعد عاشر مؤشر تناله ولاية هطاي في البلاد.

ويعد المربى من الجوز الأخضر، ويستخدم في مكوناته الماء والسكر والقرنفل وعصير الليمون.