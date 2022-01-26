تركيا.. بلدية تستعين بطائرات مسيرة لإطعام الماعز البري

في سابقة هي الأولى من نوعها استعانت بلدية قضاء يحيلي بولاية قيصري وسط تركيا، بطائرات مسيرة لتقديم الطعام إلى الماعز البري، والذي يجد صعوبة هذه الأيام في العثور على المأكل بسبب كثافة الثلوج.

وأفاد البيان الصادر عن البلدية، بأنها أطلقت حملة لتأمين الطعام للحيوانات البرية في حديقة "ألاداغلار" الوطنية الواقعة ضمن حدود القضاء.

وأضاف أن الطائرات المسيرة قامت بتحديد أماكن تواجد المعز البري، والتي عادة ما تتواجد في أعالي الجبال والمناطق الوعرة.

وعقب تحديد أماكن تجمعها، قامت فرق من البلدية وقوات حرس الحدود (جندرما)، بنثر الأطعمة في مناطق تواجد المعز والحيوانات البرية الأخرى.

وشارك في الحملة أيضا رئيس البلدية أسعد أوزتورك، الذي لفت أن حديقة ألاداغلار الوطنية تشكل إحدى الوجهات السياحية الرئيسية في المنطقة، مضيفاً بأنهم أطلقوا هذه الحملة للحفاظ على الحياة البرية بالمنطقة.