"المحروسة" تتزين لاستقبال شهر رمضان المبارك

كعادتها كل عام تزينت شوارع مصر العتيقة لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443 حيث انتشرت شوادر بيع الفوانيس والزينة بمناطق عديدة، خاصة بمحافظة القاهرة في مناطق الحسين والأزهر وشارع المعز إضافة إلى ميدان السيدة زينب.

فعلى كل شادر، يتجمع مواطنون من أعمار مختلفة لاختيار ما يناسبهم من بين فوانيس بات عرضها كل عام بمثابة هلال يبّشرهم بقرب حلول رمضان.

واختلفت الروايات حول طريقة ظهور الفانوس، إلا أنه المتفق عليه أن الفانوس يعود إلى عهد الفاطميين، حيث كان المصريون بانتظار الخليفة المعز بالله الفاطمي ليمر بالقاهرة، فأمرهم القائد العسكري للقاهرة آنذاك بالوقوف في الطرقات التي سيمرّ بها الخليفة ليضيئوا طريقه، ومن أجل ضمان عدم انطفاء الشمع صنعت علب خشبية فيها شمعة، ومغطاة بورق النخيل والجلود الخفيفة، ليظهر الفانوس في شكله الأول البدائي الذي تطور بعد ذلك.

والرواية الثانية هي أن المصريين اعتادوا مرافقة الخليفة المعز بالله أثناء ذهابه إلى منطقة المقطم ليستطلع هلال رمضان، وكانوا يحملوا الفوانيس لإضاءة الطريق، ويستقبلوا رمضان بالاحتفالات.

بينما روى البعض أنه في القرن العاشر ميلادياً، كانت النساء تمنعن من الخروج من منازلهن طوال العام في عصر الحاكم بأمر الله بمصر، لكن شهر رمضان كان استثناء، إذ سمح لهنّ بالخروج لأداء صلاة الجماعة، بشرط أن يرافق كل امرأة طفل يحمل فانوساً، وذلك ليعرف المارّة أن امرأة تمرّ من الطريق، فيتنحوا عن طريقها.

واختلفت أشكال وألوان الفوانيس من شكله البدائي مرورا بتصنيعه من الخشب والصاج والبلاستيك والقماش والكريستال، وتطورت صناعته لتصبح من أقوى الصناعات بمصر وحرفة امتهنها الكثيرون الذين يعملون طوال العام فيها ليتمكنوا من صناعة أكبر عدد ممكن لبيعها في رمضان.

وكان الفانوس ينار بالبداية عن طريق الشموع ثم تطور لينار باللمبات الصغيرة، ومن ثم ليكون بداخله موسيقى وأغاني رمضانية، ومع مرور الزمان أصبح الفانوس يأخذ أشكالا تحاكي شخصيات كرتونية شهيرة.

وفي الأيام الأخيرة بدأ المصريون يقبلون على شراء الفوانيس، في محاولة لإدخال السرور على أطفالهم بعد عامين من القيود التي فرضت بسبب فيروس كورونا، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر والتي أجبرت العديد من الأهالي على التخلي عن منتجات أساسية.

ولا تقتصر فوانيس رمضان على الأطفال فقط، لكن الكثيرين يستخدمونها كزينة أمام محالهم التجارية وشوارعهم والمنازل أيضا.

وتختلف أسعار الفوانيس وفقاً لحجمها ومدى إمكاناتها سواء في الإنارة أو الغناء إضافة للخامات المصنوعة منها، وهذا العام تتراوح ما بين 20 جنيهاً مصرياً (1.2 دولار) و750 جنيه (48 دولار).