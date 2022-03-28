الأم السورية خديجة تنتظر عودة ابنها المختطف من تنظيم بي كا كا الإرهابي

منذ قرابة 6 سنوات تنتظر الأم السورية خديجة عبد الله بفارغ الصبر اللقاء مع ابنها المختطف من تنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي، في مدينة تل أبيض، شمالي سوريا.

وكان التنظيم الإرهابي اختطف في 20 أبريل/ نيسان 2016، 11 مدنياً من قرية حمام تركمان التابعة لتل أبيض، بينهم ابن خديجة عبد الله.

وقالت الأم خديجة إن التنظيم الإرهابي اختطف ابنها محمد البالغ من العمر 15 عاماً، قبل 6 سنوات، وحول منزلها إلى دار عزاء.

وأوضحت أنها تروي شوقها لابنها باحتضان ملابسه، معربة عن أملها في اللقاء به بأقرب وقت.

وأشارت إلى أن أحد أعيان العشائر في رأس العين، أخبرها عام 2018، بأن الإرهابي المدعو "حسين كوجار" أعدم جميع المختطفين من قرية تل حمام، لكنها لا تزال تأمل عودة ابنها.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتمكنت تركيا من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من الإرهابيين خلال العملية، التي علقها الجيش التركي في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.