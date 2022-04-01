فريق تركي يتتبع هجرة نسر بين نصفي الكرة الأرضية

تتبّع فريق تركي، نسراً انطلق من شرقي البلاد ووصل إلى أوغندا، ماراً بـ 9 بلدان، قاطعاً مسافة 20 ألف كيلو متر، عبر جهاز مصغّر تم تزويد جناحي النسر به.

جاء ذلك في إطار مشروع بحثي قامت به جمعية "قوزاي ضوغا" التركية في ولاية إيغدير، شرقي تركيا، حيث قاموا بتركيب قمر صناعي مصغّر على جناحي "النسر الصغير" الذي يطلق عليه علمياً اسم " Hieraaetus pennatus".

والتقط الفريق التركي "النسر الصغير" خلال هجرته من نصف الكرة الشمالي إلى نصفها الجنوبي.

وفي 13 سبتمبر/ أيلول 2021، زوّد الفريق التركي النسر بجهاز يبلغ ثقله 10 غرامات، قبل إطلاق الطير في الطبيعة.

وأظهرت البيانات القادمة من القمر الصناعي أن "النسر الصغير" عبر في اليوم نفسه إلى إيران، ثم إلى ولاية هكّاري التركية، ومنها إلى العراق.

وعقب مكوثه في العراق لمدة 3 أيام، انتقل النسر إلى المملكة العربية السعودية عبر محمية الإمام تركي بن عبد الله الطبيعية، وذلك يوم 17 من الشهر ذاته.

وفي 24 سبتمبر/ أيلول 2021، حلّق الطير باتجاه اليمن عقب مكوثه 7 أيام في السعودية، لينتقل بعدها إلى جيبوتي يوم 28 سبتمبر عبر ساحل البحر الأحمر، ومن ثم إلى إثيوبيا.

ومكث النسر قرابة شهر كامل في إثيوبيا، لينتقل بعدها إلى كينيا في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ومن هناك إلى أوغندا في اليوم التالي.

وظلّ "النسر الصغير" في منطقة " ناجارابيبرايت" بأوغندا قرابة 5 أشهر.

ومع حلول موسم الشتاء في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، توجّه مرة أخرى إلى نصفها الشمالي، عائداً إلى حيث أتى.

وانطلق الطائر من أوغنداً في 12 مارس/ آذار 2022، ليحط هذه الأيام في منطقة بالقرب من محمية الإمام تركي بن عبد الله الطبيعية في السعودية.

وخلال هذه الفترة التي بلغت حوالي 6 أشهر، عبر طائر النسر 9 بلدان، قاطعاً مسافة قدرها قرابة 20 ألف كيلو متر.

من جانبه قال إمراه تشوبان، المنسق العلمي لجمعية "قوزاي دوغا" التركية في ولاية إيغدير، إنهم يقومون بمشاريع كبيرة وهامة حول الطيور في مركز "أراس" البحثي بالولاية.

وأضاف أنهم يقومون في المركز المذكور، بمتابعة أصناف مختلفة من الطيور.

وفي هذا الإطار، قام الفريق العلمي التركي بالتقاط طائر النسر المذكور، في 13 سبتمبر/ أيلول 2021، ليقوم بتزويد إحدى جناحيه بقمر صناعي مصغر يبلغ وزنه 10 غرامات، في محاولة لتتبّع مسار هجرة الطائر.

وأوضح أن عملية المتابعة أظهرت ارتفاع الطير حتى 3500 متر عن سطح البحر.

وأفاد بأن الطائر المتواجد حالياً في السعودية، من المقرر أن يعود إلى ولاية إيغدير التركية قبل مواصلة طريقه إلى النصف الشمالي للكرة الأرضية، حيث مناطق تكاثره.

ولفت تشوبان إلى أن الطائر يبلغ وزنه 700 غرام، وهو من أصناف الطيور غير المعرضة للانقراض، ويبلغ متوسط أعمارها 7 سنوات.

وذكر أنهم يتوقعون عودة طائر النسر إلى إيغدير خلال 10 أيام، قبل مواصلة مسيره باتجاه روسيا.