المسحراتي في تركيا.. مهنة حفرت في ذاكرة المسلمين

المسحراتي في رمضان، من أجمل الذكر المغروسة لدى أغلب المسلمين، يتنقل بين الأحياء السكنية لينبه الصائمين بحلول موعد السحور لينهضوا وينهوا سحورهم استعدادا لصلاة الفجر.

‎هذه الذاكرة التي يتشارك فيها غالبية المسلمين، حاضرة في تركيا كل عام، فهي تعتبر من العادات الهامة، التي يشترك بها الأتراك مع إخوانهم المسلمين في كل مكان خاصة العرب.

فبحلول منتصف الليل حتى قبل صلاة الفجر بقليل، تُسمع دقات طبول المسحراتي في أزقة إسطنبول، وعادة ما يتم تكليفه من مخاتير وبلديات الأحياء السكنية لأداء مهامه في هذا الشهر الفضيل.

‎ويحصل المسحراتي على أجره من سكان الحي الذي يعمل فيه، فينتظر حلول نهاية الشهر الكريم، ليطرق منازل سكان الحي الذي يتجول فيه، ويقرع طبلته أمام أبوابهم، فيحصل على إكراميته مقابل عمله.

‎ ** مهنة الأجداد

‎شكري تشالار، وهو مسحراتي في أحد أحياء إسطنبول القديمة، عن مهنته التي يعمل عليها منذ سنوات طويلة، "أعمل كمسحراتي وريثا لوظيفة جدي ووالدي رحمها الله، ونحاول مواصلة السعي لإدامة هذه المهمة".

‎وأضاف: "أنا سعيد بهذا العمل ونحاول مواصلة العمل في هذه الوظيفة النبيلة في حي يدي كوليه بإسطنبول منذ سنوات، ومختار الحي يعلم ذلك، بعد جدي كان والدي وعمي يعملان بنفس المهمة وأداماها إلى أن وصلت لي".

‎وأوضح أنه حاليا يعمل مع عمه الآخر في المهمة، ولا تزال مسؤولية المسحراتي لديهم بالعائلة في هذا الحي، ويعمل بمحبة في كل عام، وسيعمل جاهدا للاستمرار في العمل، على حد تعبيره.

‎وشدد: "نأمل أن يستمر أبناؤنا وأبناء إخوتي في أداء الوظيفة من بعدنا، جدي عمل وظيفته سنوات طويلة هنا ونحن الآن نكمل المسيرة، ومختار الحي يضع ثقته بنا ولا يطلب مسحراتي آخر غيرنا".

‎** محبة الناس

‎المسحراتي أكمل كلامه بالحديث عن علاقتهم مع أهالي الحي كل هذه السنوات الطويلة في عمله بالقول "نحصل على ردود فعل جميلة من سكان الحي ومن الأطفال خاصة، وذلك عندما نأتي فيستقبلنا الأطفال الذين يروننا كل عام ويعرفوننا بشكل جيد جدا".

‎وأضاف: "عندما يأتي مسحراتي آخر يساعدني في وظيفتي أحيانا، مثل أقاربي وأصدقائي، يقول أهالي الحي لهم نحن لا نعرفكم، دليل على محبة الناس والأطفال ومعرفتهم بنا".

وأوضح: "ليس لدينا كثير من الآمال بالحصول على المال من هذه الوظيفة، ولكن نحصل على مكافآت وإن كانت قليلة لأبنائنا خلال الشهر الفضيل".

‎وختم حديثه بالقول "سأواصل عملي ووظيفتي وإن كان من دون أي مقابل هنا في كل رمضان، وذلك من كل قلبي وإخلاصي في العمل، على إيقاظ الصائمين للسحور".

‎** عادة قديمة

‎ويرتبط شهر رمضان المبارك بالكثير من العادات والتقاليد بينها المسحراتي، وهي وظيفة قديمة تخرج إلى الحياة مرة واحدة كل عام، وباتت من أبرز العادات والمظاهر الرمضانية المشتركة بين المسلمين.

‎ومع حلول شهر رمضان يطوف المسحراتي الشوارع في تركيا وكثير من الدول الإسلامية، لإيقاظ الناس لتناول وجبة السحور قبل أذان الفجر، حتى أصبح أحد معالم رمضان، وشخصية أثرية يُنتظر ظهورها مع هذا الشهر الفضيل.

‎ويتمسك كثيرون، في تركيا، لا سيما في الأحياء الصغيرة، بالمسحراتي كتراث يعيدهم إلى الماضي وذكريات الطفولة، وبات تجوله ذاكرة حاضرة في تاريخ ووجدان كافة الشعوب الإسلامية.

‎ويحظى المسحراتي بإعجاب المسلمين وإن اختلفت النغمات والأشعار التي يلقوها بتغير البلدان، لأنها تصب بالنهاية في اتجاه واحد هو إيقاظ المسلمين لأجل تناول السحور.