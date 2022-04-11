"قمر الدين" أشهر حلويات رمضان على سفرة المصريين

على أواني ضخمة تستقر فوق ألسنة النيران، تتحول فاكهة المشمش إلى منتج يطلق عليه المصريون "قمر الدين"، وهو أشهر أنواع الحلوى في شهر رمضان الكريم.

و"قمر الدين" حلوى ذات لون برتقالي تباع على شكل شرائح مستطيلة الحجم، ويكثر استخدامه في شهر رمضان الكريم، حيث يُصنع منه أيضا شراب أو مهلبية وغيرها.

وتوضع الثمرة البرتقالية فوق لهيب النيران لساعات طويلة، ويتم تحريكها إلى أن تصبح مزيجا منسجما مع السكر والعسل الجلوكوز.

بعد نضوج المشمش يتم تفريغه في صواني معدنية كبيرة ليبرد ويجفف على ألواح خشبية، قبل عملية التقطيع على شكل شرائح مستطيلة أو مربعة الحجم.

ثم تغلف الشرائح وتجهز في شكل مبهر لفتح الشهية، ليكون أيقونة "الياميش" في شهر رمضان في مصر.

ويتراوح سعر لفافة قمر الدين في السوق المحلي بين 6 إلى 15 جنيها مصريا (أقل من دولار إلى 3 دولارات) ويتوقف ذلك على جودة المنتج ودرجة نقاؤه وكونه محليا أو مستوردا.

ولا تخلو المتاجر أو الشوادر التجارية من منتج قمر الدين بأشكاله وأنواعه، حيث تعتبره الأسر المصرية بمختلف فئاتها الاجتماعية، قاسما مشتركا لموائدها في شهر الصوم الفضيل.

وتكثر الروايات حول تسمية حلوى "قمر الدين"، إذ يقول البعض إنها ترجع إلى اسم مخترعه وهو من سوريا، فيما يقول آخرون إنه عندما صنع "قمر الدين" للمرة الأولى تزامن موسم المشمش في ذلك العام مع رؤية القمر ببداية شهر رمضان.

وعرف المنتج البرتقالي في بلاد الشام في القرن التاسع الهجري قبل أن ينتقل إلى مصر والعالم العربي.