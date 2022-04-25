قصر دولما بهتشه يفتح أبوابه للاستمتاع بطعام الإفطار في الشهر الكريم

على ضفاف البوسفور يقف شامخاً ليضفي رونقاً على أجواء رمضان فيقصده المواطنون والسياح ليستمتعوا بطرازه المعماري الفريد ذو الجمال الأخاذ، وأصبح من أهم الأماكن في الشهر الكريم.

إنه قصر دولما بهتشه في إسطنبول، فبداخله يستأنس الزوار بجماله في وقت الإفطار، ومنهم من يأتيه في المساء ليقضي وقتاً ممتعاً في واحدة من أفخم قصور العالم التاريخية بعد إفطار شهي.

وتجذب أجواء الربيع التي بدأت تعانق إسطنبول، مزيداً من السياح كل يوم، ليصبح الربيع ورمضان وقصر دولما بهتشه واحدة من أجمل ثلاثيات السياحة في المدينة.

ويمتد قصر دولما بهتشه على مساحة 250 ألف متر مربع بين منطقة بيشكطاش ومضيق البوسفور في الشطر الأوروبي من إسطنبول.

بني القصر في عهد السلطان العثماني عبد المجيد على مدار 13 عاماً بين 1843 و1856، ليصبح أحد الرموز الأكثر تألقاً للدولة العثمانية التي حكمت مساحات شاسعة من العالم لمئات السنين.

ويحتوي القصر على 43 صالون و180 غرفة و12 حمام، واستخدمت في بنائه أطنان من الذهب والفضة، وتحيط به حدائق تختلط رائحتها مع رائحة البحر، فيتنفس فيها الزائر هواءً عليلاً.

وإضافةً إلى كونه تحفة معمارية، فإن الزائر ينبهر بالأثاث المستخدم فيه، المصنوع من أجود أنواع الخشب، والكريستال المعلق على أسقفها وجدرانها، في تناغم قل نظيره.

كما يضم القصر متحف مقتنيات، ويحظى باهتمام الزوار المحليين والأجانب، لما يحتويه من تحف تاريخية يبلغ عددها أكثر من 55 ألف قطعة، ترجع لفترات وعصور زمنية مختلفة.

تلك المقتنيات جمعت في أحد الأجنحة الحديثة التابعة للقصر التاريخي يضم أعدادا كبيرة ومتنوعة من التحف الفنية والتاريخية بدءا من الشمعدان إلى المزهريات، ومن الخزف والبورسلين، إلى الطاولات الخشبية، والمقاعد، ومن المنسوجات إلى مستلزمات المطبخ، والإضاءة، فضلا عن بواكير العديد من الروايات البوليسية، وألعاب الأطفال.

ويعرض قصر دولما بهتشه بمقتنياته أمام الزوار صورة كاملة عن الحياة التي كانت سائدة في القرن الـ19، بكل ما تشتمله من فنون وأناقة فلا يملك الزائر إلا أن يفتن بجمالها.

ولا يملك زائر القصر إلا أن يندهش مما رآه فيه، لتصبح من أهم أجزاء حكاية زيارته لتركيا، فيسهب في روايتها للعائلة و الأصدقاء عندما يعود لبلاده.