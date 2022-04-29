في عاصمة النور باريس.. مهاجرون يعيشون في ظلمات مرآب السيارات

في أحد مرآب السيارات في بانتان (إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس)، تقيم مجموعة من المهاجرين غير النظاميين منذ عدة شهور، في ظروف إنسانية صعبة وغير إنسانية - كما وصفها الأهالي- بينهم عائلات لديها أطفال.

ويعيش ما يقرب من 150- 200 مهاجر غير نظامي، أغلبهم من الأفغان والإيرانيين والمغاربة على المساعدات التي يتلقونها من قبل منظمات المجتمع المدني داخل المرآب، بعد أن تحول إلى مخيم للمهاجرين الذين قدموا إلى فرنسا عبر العديد من الدول أملاً في حياة أفضل.

ويضم المرآب حوالي 90 خيمة، تضم مهاجرين غير نظاميين تركوا ذويهم وراءهم، إضافة إلى ثلاث عائلات لديها أطفال.



وبحسب ما صرح به المهاجرين، فهم يعيشون في وضع إنساني متدهور للغاية، حيث تمتلئ صناديق القمامة بالمخلفات، ويضطرون للقيام بتعليق ملابسهم على الأسوار المحيطة بالمخيم حتى تجف.



وأفادوا بأنه لا توجد سوى أربعة مراحيض متنقلة، ولا يوجد مكان للاستحمام، ولكي يحصلوا على الدفء يقومون بإشعال النيران في القمامة.



وقال الأفغاني زكي (24 عامًا) إنه غادر بلاده قبل 4 سنوات، وعمل في إسطنبول لمدة ثلاث سنوات، ثم وصل إلى فرنسا مرورًا بالعديد من دول البلقان.

وأوضح زكي أنه وجد مهاجرين غير نظاميين مقيمين في فرنسا منذ ثلاثة أشهر إلا أن الدولة لا تهتم بهم، مشيراً إلى أنه فكر في مغادرة فرنسا بسبب ذلك، مشيراً إلى أنهم يفضلون دولا مثل ألمانيا وإيطاليا، على أساس أنه يوجد بها مخيمات مخصصة للمهاجرين، وتهتم بالمهاجرين المقيمين بتلك المخيمات.



وتابع: "الكثير من المهاجرين يتم ترحيلهم بعد وصولهم إلى فرنسا بسبب أخذ بصمات أصابعهم في دول أوروبية أخرى، الناس يجلبون الطعام كل مساء للمهاجرين في المخيم، وعدد دورات المياه لا يكفي لأعداد المهاجرين المقيمين به".

أما الأفغاني عناية الله فقال إنه يقيم في المخيم منذ شهرين، وإن عدد الموجودين به وقتها كان 50 أو 60 فردا، أما الآن فقد وصل عددهم إلى 200 فرد على الأقل.

وتحدث عناية الله عن الظروف الصعبة التي يعيشونها في المخيم، مشيرًا إلى أن الشرطة تأتي يوميًا لإحصاء الموجودين في الساحة دون السؤال عن أحوالهم أو عن المعاناة التي يعيشونها.



وذكر عناية الله أنه لا يوجد مكان للاستحمام، حيث يقصدون مكانا بعيدا مرة أو مرتين أسبوعيا للاستحمام.



وأوضح أن منظمات المجتمع المدني عادة ما تقدم لهم يد العون، وتقوم بتوزيع الطعام عليهم، بينما لا تقدم الدولة سوى مبالغ مالية ضئيلة لبعض الأشخاص المحددين الذين لا يتجاوز عددهم نصف عدد المقيمين بالمخيم.



وأشار إلى أن من تم ترحيلهم من فرنسا قبل ذلك ثم عادوا مرة أخرى لا يحصلون على مساعدات مادية من الدولة.



من ناحية أخرى، قال أحد المهاجرين، رفض ذكر اسمه، إن بعض منتسبي وسائل الإعلام جاؤوا إلى المخيم للتصوير والتحدث معهم قبل ذلك، إلا أن هذا لم يسهم في أي شيء، ولم يتم اتخاذ أي خطوات لتحسين ظروفهم المعيشية.



وأفاد بأنه رغم صغر سنه، يشعر بأنه مسن بسبب الظروف الصعبة التي يعيشون بها والتي وصفها بأنها غير إنسانية.

