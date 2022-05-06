مكتبة الرئاسة التركية تتبرع بكتب لـ 56 دولة

تعمل المكتبة الرئاسية التركية على التبرع بالكتب للدول التي ساعدتها أثناء تأسيسها. ومنذ افتتاحها عام 2020، تبرعت المكتبة بكتب تاريخية وثقافية وأدبية إلى 56 دولة من أصل 108 دول ساهمت في انطلاق المجمع الثقافي الضخم الأكبر من نوعه في تركيا.

وكانت المكتبة الواقعة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة والمفتوحة للجمهور، طالبت بالحصول على كتب من الخارج لقاعة "أطلس العالم"، المؤثثة بأكثر من 200.000 كتاب بـ 140 لغة، وبالفعل تدفقت الكتب بغزارة استجابة للطلب الثقافي الهام.

والآن تسعى المكتبة إلى رد كرم البلدان الأخرى، من خلال التبرع بكتب عن التاريخ والثقافة والأدب التركي التي تنشرها الوكالات العامة التركية.

وفي معرض حديثه للصحافة المحلية قال "آيهان توغلو" مدير المكتبة يوم الخميس، إنهم بدأوا بجمع الكتب عام 2017 وتعاونوا مع إدارة الثقافة في وزارة الخارجية للوصول إليها، وأضاف:"تم إبلاغ جميع السفارات والقنصليات التركية في الخارج وهم بدورهم طالبوا بتبرعات الكتب من الوكالات ذات الصلة في البلدان التي يتواجدون فيها، وبالفعل وصلنا أكثر من 10.000 كتاب من 108 دول، ولا زلنا نتوقع المزيد. وعلى سبيل المثال، استضفنا السفير المكسيكي في أنقرة حيث تعهدت المكسيك بإعطاءنا كتباً، وفي وقت لاحق من هذا الشهر، ستتبرع البرازيل بكتب في التاريخ والثقافة والأدب، ونحن نرسل للدول الأخرى كتباً في نفس المجالات".

وقد أرسلت تركيا حتى الآن، كتباً إلى عمان والصين وكوريا الجنوبية والجزائر وفنزويلا وكازاخستان والمجر وقيرغيزستان وباكستان وسنغافورة وأذربيجان والأردن وروسيا وإسبانيا وألمانيا واليونان وبيلاروسيا وألبانيا وغيرها.وتشمل التبرعات كتباً عن مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية، والعمارة السلجوقية والعثمانية وحضارات الأناضول ومدن تركيا القديمة والتاريخ العثماني والمطبخ التركي والقواميس التركية والنقوش التركية القديمة والخط بالإضافة إلى ديوان لغات الترك وهو أول قاموس شامل معروف للغات التركية قام بجمعه الباحث الشهير "قاشغارلي محمود" المعروف أيضاً باسم "محمود قشغري" في القرن الحادي عشر.