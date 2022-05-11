وادي طاش ياران أعجوبة الطبيعة في أوشاق التركية

يسحر وادي طاش ياران بولاية أوشاق غربي تركيا، زواره بطبيعته الخلابة، ومناظره الأخاذة التي شكلتها التكوينات الصخرية على مر آلاف السنين.

ويقع وادي طاش ياران قرب قرية يني شهير على طريق أوشاق ـ إزمير غربي تركيا، ويمثل أحد أهم الوجهات السياحية التي يقصدها عشاق الطبيعة.

وترسم الصخور البارزة والمتعرجة بألوانها التي تميل إلى البرتقالي في بعض الأماكن، وإلى الأبيض الناصع في أمكنة أخرى على طول الوادي، منظراً فريداً يبهر الزوار.

وينزل الزوار عبر سلالم حجرية لرؤية الصخور ذات الجمال الفريد، كما بوسعهم مشاهدة الوادي من الشرفات المخصصة لذلك على ارتفاع عال.

وإضافة إلى الاستمتاع بالمناظر الخلابة من الشرفات وأبراج المشاهدة، بوسع الزوار السير في مياه نهر إيمرن الذي يشق الوادي.

ويتمتع الوادي بجمال مميز في كل فصول السنة، حيث يستمتع الزوار بالمناظر البديعة في الصيف والربيع على وقع أصوات العصافير.

فيما يكتسي الوادي حلة مختلفة في الشتاء، حيث يتمتع بإطلالة مميزة مع تجمد نهر إيمرن.

كما يجذب انتباه الزائرين بغطائه النباتي الفريد وجماله الطبيعي على الممشى البالغ طوله 2500 متر.

وخلال الأعوام الأخيرة بات وادي طاش ياران، وجهة مفضلة لأعضاء نوادي السياحة والسفر وعشاق الطبيعة.

من جانبها قالت الزائرة مهتاب آقن، إنها تزور الوادي للمرة الثانية، وأبدت إعجابها الشديد بجمال المنطقة.

وأضافت: "هذا المكان جنة مخفية بين جبلين، ويبعث على الراحة النفسية بطبيعته الخلابة وهوائه النقي وخرير مياهه".

ونوهت بأن الوادي يعد مكانا مناسبا جدا للاختلاء بالطبيعة بعد سنتين من أجواء جائحة كورونا.

بدوره قال حيدر آقنجي عضو "نادي الرحلات" في إزمير، إن الوادي يتمتع بجمال فريد للغاية.

وأفاد بأن النادي ينظم رحلة كل أسبوع إلى منطقة مختلفة، حيث يمارس أعضاؤه السير في أحضان الطبيعة.

وأضاف: "هذا الأسبوع جئنا إلى وادي طاش ياران، إنه مكان رائع حقا، آتي إلى هنا لأول مرة، في الحقيقة لم أكن أتوقع أن أشاهد مناظر كهذه".

وأردف: "أعجبت كثيرا بهذا المكان، وأنصح الجميع بزيارته".

وأبدى انبهاره الفائق بالتكوينات الصخرية التي ينساب من بينها النهر على امتداد الوادي.

وتشكل وادي طاش ياران الذي يقدم مهرجانا بصريا لزواره، بفعل المياه والرياح وحركات الصفائح التكتونية على مدى الزمن.

وذاع صيته في السنوات الأخيرة بشكل أكبر مع تصوير إعلانات علامات تجارية مختلفة، ليصبح وجهة بارزة لعشاق الطبيعة والتصوير.