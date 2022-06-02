مصور أوكراني: كبادوكيا استديو طبيعي بمعالمها الأثرية

يمارس الأوكراني سيرغي املين، مهنة التصوير في منطقة كبادوكيا بولاية نوشهير، وسط تركيا، ويعتبرها "استديو طبيعي بفضل مداخنها ووديانها ورحلات المناطيد الحرارية فيها".

وكان املين (34 عاماً) قد زار كبادوكيا عام 2015، لاستكشاف جمالها الطبيعي والأثري والثقافي، حيث قرر بعدها العيش فيها وممارسة مهنة التصوير التي يحترفها منذ صغره.

ومنذ ذلك الحين يقوم المواطن الأوكراني بالتقاط الصور للسياح المحليين والأجانب ممن يزورون منطقة كبادوكيا.

كما يقوم بتأجير الملابس التنكرية لمن يطلبها من الزوار.

وفي حديثه، قال املين إن كبادوكيا تعد بمثابة استوديو طبيعي بفضل مداخنها ووديانها الطبيعية والمناطيد الحرارية التي تحلق في سمائها بشكل شبه يومي.

وأكد على أهمية كبادوكيا على صعيد التاريخ البشري، معرباً عن سعادته إزاء العيش فيها.

وحول مهنة التصوير التي يمارسها في كبادوكيا، قال المواطن الأوكراني إن إقبال السياح عليه زاد تزامناً مع الانتشار الواسع لصوره على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد على حرصه على التقاط صور تميزه عن زملائه الآخرين ممن ينشطون في المهنة نفسها.