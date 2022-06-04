طلاب أتراك يقومون بإعادة تدوير أقنعة كوفيد-19 وتحويلها إلى حقائب أنيقة

أسفرت جائحة الفيروس التاجي عن مشكلة جديدة في عالمنا الملوث أساساً، وهي تراكم الأقنعة الواقية التي تم التخلص منها عشوائياً بطرق تلحق الضرر بالبيئة والصحة العامة، لكن مجموعة من طلاب المدارس الثانوية التركية وجدوا استخداماً جديدًا للأقنعة من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى حقائب أنيقة أطلقوا عليها اسم "Mascase".

وشكّل طلاب مدرسة ارسلان الثانوية في ولاية إزمير، فريقاً أطلقوا عليه اسم "المستقبل الأخضر" من أجل مشروعهم البيئي الذي أقره برنامج الشباب التركي التابع لبرنامج الشباب العالمي، وقاموا بتصميم حقائب مقاومة للماء لحمل زجاجات المياه والاحتياجات اليومية الأخرى.

وقبل عملية التعقيم الصارمة تتم إزالة الأسلاك الخاصة بكل قناع ثم يتم خياطة الأقنعة معاً وصنعها يدوياً.

وفي حديثها مع الإعلام المحلي قالت المعلمة يشيم أق المسؤولة عن تنسيق جهود الطلاب، إنهم اتخذوا خطوة نحو "النسيج المستدام" وأنهم يخططون الآن لإنتاج حقائب أكبر بما في ذلك حقائب الكمبيوتر المحمول وأغلفة المظلات.

يذكر أن الأقنعة التي يتم التخلص منها بشكل غير صحيح تصبح نفايات غير معالجة، وتُلقى في بعض الأحيان في البحر مشكلةً خطراً على الحياة البحرية، أو تصبح مصدراً للعدوى عند إلقائها على اليابسة.

وتحتوي الأقنعة على مادة بلاستيكية من مادة البولي بروبيلين المعدنية المرنة، والتي تضر الكائنات البحرية بشدة عند تناولها، كما تتكسر المواد المصنوعة منها إلى قطع أصغر، ما يؤدي إلى تكوين جزيئات بلاستيكية دقيقة عند التخلص منها بشكل غير صحيح.

وقد يستغرق تحللها قرابة 450 عاماً.وأظهرت دراسة صادرة عن منظمة حماية المحيطات "أوشنز آسيا"، أنه في عام 2020 وحده، تم إلقاء 1.5 مليار قناع في محيطات العالم، وهو رقم يمثل 6.500 طن من النفايات البلاستيكية الإضافية.