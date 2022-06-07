تركيا تحتل المركز التاسع عالميا في السياحة العلاجية

قالت فاطمة أوزجليك هبار، عضو هيئة التدريس بقسم الإرشاد السياحي بكلية العلوم الاقتصادية والإدارية والاجتماعية بجامعة إسطنبول غاليشيم، إن بلادها تحتل المركز التاسع عالميا في السياحة العلاجية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجامعة التركية المذكورة، ذكر أن من يرتادون تركيا في إطار السياحة العلاجية، أكثرهم يأتون لإجراء عمليات أو إجراءات طبية خاصة بالعيون.

وأفاد البيان أن من أبرز الأسباب التي تدفع الأجانب للمجيء إلى تركيا من أجل السياحة العلاجية، هي جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال، مع الأسعار المناسبة والبنية التحتية المتطورة.

ونقل البيان عن الأكاديمية أوزجليك هبار قولها إن الراغبين في إجراء عمليات وإجراءات طبية خاصة بالعيون، يتصدرون القادمين إلى تركيا بهدف السياحة العلاجية.

وأفادت بقدوم أجانب آخرين بهدف إجراء عمليات زراعة شعر وتجميل الأسنان وعمليات تجميلية أخرى، وأطفال الأنبوب أو العقم.

وأوضحت الأكاديمية التركية أن مواطني ألمانيا وروسيا وإيران وبريطانيا والدول العربية، يتصدرون قائمة الأجانب الأكثر زيارة لتركيا بهدف السياحة العلاجية.

ونوهت إلى أنه وبعد وباء كورونا، ازداد عدد القادمين إلى تركيا من السعودية، ودول الشرق الأوسط والجمهوريات التركية، وذلك بهدف السياحة العلاجية أيضاً.

واختتمت بالإشارة إلى أن تركيا تهدف إلى تحقيق عائدات بقيمة 2.5 مليار دولار من السياحة العلاجية بحلول عام 2023.