متطوعات تركيات يرفعن معنويات المرضى وأسرهم منذ 25 عام

تفتخر مجموعة صغيرة من النساء المتطوعات بالإضافة إلى جميع الأمهات اللاتي لديهن أطفال مرضى أو أقارب يخضعون للعلاج، بالاحتفال بمرور 25 عاماً على خدمة المرضى في أحد مستشفيات ولاية أنطاليا التركية.

وتسعى المجموعة المعروفة باسم "الملائكة الصفراء" نسبةً لزيها الرسمي، إلى توفير الدعم النفسي للمرضى وعائلاتهم أثناء مساعدتهم في تلبية احتياجاتهم العلاجية في مستشفى كلية الطب بجامعة أكدنيز.

وفي حديثها مع وسائل إعلام محلية قالت أوناي كوروغلو رئيسة فريق المتطوعات الحالية، أن المرضى يحتاجون إلى جانب العلاج الطبي، إلى شيء يرفع معنوياتهم ويحفزهم على محاربة أمراضهم، وأضافت:"نحن نعمل في نوبات ونبدأ عملنا في الساعة 10 صباحاً كل يوم.

ونعمل في جميع أقسام المستشفى ما عدا قسم الطب النفسي، ونتفقد المرضى يومياً إذا ما كانوا بحاجة إلى شيء يمكننا تقديمه لهم.

كما أننا نعمل بالتنسيق مع طاقم المستشفى ونحاول بذل قصارى جهدنا لمساعدة المرضى، ونقوم في بعض الحالات بتنظيم مبيعات خيرية لتغطية احتياجاتهم المالية".

من جانبها أعربت البروفيسورة أوزلانان أوزكان رئيسة الجامعة، عن تقديرها لما تقوم به مجموعة "الملائكة الصفراء" تجاه المرضى وعائلاتهم، قائلةً "أعتقد أن الأمهات يتمتعن بميزة مساعدة المرضى وخدمتهم والتعاطف معهم أكثر من الرجال، ويمكنهن التواصل مع المرضى وعائلاتهم بشكل أسهل. وتستحق المجموعة التطوعية حقاً التقدير لما فعلنه ولما يحملنه من الرحمة والتعاطف في وجوههن".