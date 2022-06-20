متخصصون يحاولون ابتكار نظام غذائي للأطفال باستخدام طباعة ثلاثية الأبعاد

تتقدم التكنولوجيا بسرعة متيحةً فرصاً جديدة للجميع. وإلى وقت قريب لم يكن أحد ليصدق أن الطابعة يمكنها أن تطهو العشاء بمواصفات تناسب كل الأذواق، ولكن خبراء التغذية في تشيلي يأملون في الحصول على قائمة مغذية من الأطعمة المطبوعة ثلاثية الأبعاد مع مكونات بعض الأعشاب البحرية المجففة وبعض البطاطا المهروسة سريعة التحضير، ما يُتوقع أن يُحدث ثورة في سوق المواد الغذائية، وخاصة المعدة للأطفال.

ومع طابعة طعام ثلاثية الأبعاد وتطور حديث على الاستخدام التقليدي لنوع من الأعشاب البحرية المجففة التي توجد عادة في تشيلي ونيوزيلندا وجنوب المحيط الأطلسي، تمكن روبرتو ليموس الأستاذ في جامعة تشيلي مع بعض الطلاب، من إنشاء شخصيات مغذية وصالحة للأكل يأملون أن يحب الأطفال تناولها.

ويتم إدخال أشكال البوكيمون أو أي نوع من الحيوانات التي يمكن تخيلها مع خليط غذائي جيلاتيني إلى الطابعة التي تقوم بـ "طباعة" الطعام بعد 7 دقائق.

وفي حديثه مع وسائل إعلام عالمية قال ليموس:"نحن نبحث عن شخصيات مختلفة مثل شخصيات مرحة وأخرى ذات ألوان وطعومات ونكهات وروائح".

لكنه شدد على أن التركيز الرئيسي ينصب على المحتوى الغذائي قائلاً:"يجب أن يكون المنتج ذا قيمة غذائية عالية للناس و يجب أن يكون لذيذاً أيضاً".

وتعد طابعات الطعام ثلاثية الأبعاد باهظة الثمن، حيث تتراوح تكلفتها من 4000 إلى أكثر من 10.000 دولار، لكن ليموس يأمل أنه مع تقدم التكنولوجيا، ستنخفض تكلفتها وتصل إلى المزيد من الناس.

وتتطور التكنولوجيا في مجال الطهي في عشرات البلدان، وتُستخدم طابعات الطعام ثلاثية الأبعاد لتصميم الحلويات والمعكرونة والأطعمة الأخرى.

وفي عام 2013 اختبرت وكالة ناسا هذا الابتكار بفكرة توسيع مجموعة الأطعمة التي يتناولها رواد الفضاء أثناء تواجدهم في المدارات بعيداً عن الأرض.

وتحرز تشيلي على وجه الخصوص تقدماً في مجال الأعشاب البحرية التي تعد من المكونات النموذجية لمطبخ الدولة الساحلية، حيث تتصف بغناها بالأحماض الأمينية والمعادن واليود وفقاً لألونسو فاسكيز وهو طالب دراسات عليا يبلغ من العمر 25 عاماً يكتب أطروحته عن الموضوع.

ويأخذ الباحث الشاب الطحالب البحرية المجففة ويقطعها ويطحنها ويصنع منها دقيقاً خاصاً ثم يمزجه مع مسحوق البطاطس المهروسة، ويضيف الماء الساخن إلى الخليط لتكوين مادة هلامية غروية، ومن ثم يدخلها إلى الطابعة.

وحول أبحاثه يقول فاسكيز:"لقد خطر ببالي استخدام البطاطس ودقيق الأرز لكن المزيج سيحتوي في هذه الحالة على الكثير من النشاء، لذا فكرت في دقيق الطحالب البحرية لأنه يساهم في صنع عجينة تلائم الطباعة ثلاثية الأبعاد" مؤكداً أن الطابعة بإمكانها تكوين شخصية بيكاتشو المحببة جداً للأطفال بطول حوالي 2 سم وطعم البطاطا المهروسة والأعشاب البحرية اللذيذة.